Международный Комитет Красного Креста назвал страны, где чаще всего пропадают люди

Женева, 31 августа. Международный день пропавших без вести традиционно отмечается 30 августа по инициативе Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В этот день специалисты МККК сообщили, что на территории Африки объявлены пропавшими без вести более 44 тыс. человек. Чуть менее половины из них (44%) — это дети. Таким образом, наибольшее число людей, которые пропали без вести, приходится на Нигерию, Эфиопию, Южный Судан, Сомали, Ливию, Камерун, а также Демократическую Республику Конго.

Согласно данным МККК, 82% пропавших — выходцы из стран, в которых наблюдались вооруженные конфликты. Также из-за ограничений, связанных с коронавирусом, создаются препятствия для поиска людей и их воссоединения с семьями.

Как ранее сообщалось, День людей африканского происхождения впервые в истории отмечается 31 августа. Памятную дату объявила Организация Объединенных Наций (ООН).