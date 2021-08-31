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Международный Комитет Красного Креста назвал страны, где чаще всего пропадают люди
Общество
Международный Комитет Красного Креста назвал страны, где чаще всего пропадают люди
rassednews.com

Женева, 31 августа. Международный день пропавших без вести традиционно отмечается 30 августа по инициативе Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В этот день специалисты МККК сообщили, что на территории Африки объявлены пропавшими без вести более 44 тыс. человек. Чуть менее половины из них (44%) — это дети. Таким образом, наибольшее число людей, которые пропали без вести, приходится на Нигерию, Эфиопию, Южный Судан, Сомали, Ливию, Камерун, а также Демократическую Республику Конго.

Согласно данным МККК, 82% пропавших — выходцы из стран, в которых наблюдались вооруженные конфликты. Также из-за ограничений, связанных с коронавирусом, создаются препятствия для поиска людей и их воссоединения с семьями.

Как ранее сообщалось, День людей африканского происхождения впервые в истории отмечается 31 августа. Памятную дату объявила Организация Объединенных Наций (ООН).

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мккк люди пропавшие
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