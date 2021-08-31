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Россия и Белоруссия согласуют последнюю дорожную карту по интеграции 7 сентября

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:18
Экономика
Россия и Белоруссия согласуют последнюю дорожную карту по интеграции 7 сентября
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 31 августа. Власти РФ и Белоруссии согласуют последнюю (газовую) дорожную карту по интеграции 7 сентября, а 9 сентября она будет подписана президентами двух стран, сообщил российский посол.

Такой информацией поделился посол республики в России Владимир Семашко в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Принять программу углубления интеграции с несколькими десятками отраслевых дорожных карт ожидалось еще в 2019 году.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна», — заявил Семашко.

Инфраструктура, в том числе дорожная, остается одним из важнейших факторов для решения демографических проблем и задач экономического развития страны. Такое заявление сделал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

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