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Подросток надругался над маленькой девочкой на детской площадке в Ленобласти
Происшествия
Подросток надругался над маленькой девочкой на детской площадке в Ленобласти
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 августа. Неизвестный подросток надругался над девочкой 2015 года рождения, которая играла на детской площадке в поселке Красный Бор.

Мать потерпевшей позвонила в полицию и рассказала, в период с 15:00 до 16:00 возле жилого дома на улице Комсомольской незнакомый мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее маленькой дочери.

На место происшествия прибыли оперативники. Они опросили возможных свидетелей и установили, что подозреваемым может оказаться проживающий по соседству школьник 2006 года рождения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка поговорили с подростком и отпустили его под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел в Тихвине несколько недель назад. Несовершеннолетний местный житель надругался над восьмилетним мальчиком в подъезде жилого дома, его задержали по горячим следам, сообщал «360».

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