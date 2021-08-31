Вывод войск из Афганистана: паника в Европе, новые возможности для России

Вывод американских войск из Афганистана стал не только внутренним фактором политики США и еще одним поводом обвинить демократов и Байдена в нерешительности, а то и некомпетентности в сфере ближневосточной политики. Теперь этот демарш стал рассматриваться как фактор риска уже и некоторыми европейскими странами.

При этом неуверенность в США как в союзнике, на которого всегда можно опереться и который всегда защитит, сквозит в заявлениях из самых разных стран Европы. Например, вчера президент Эстонии заявила о необходимости ПВО для своей страны, чтобы «сдерживать Россию», обратившись за финансовой помощью не к Америке или НАТО, а к Евросоюзу.

А сегодня во французской Le Figaro вышла большая статья, суть которой — в том, что «Европе для охраны своих границ нужно создавать новый военно-политический альянс» и «больше не опираться на помощь Штатов», поскольку это государство постепенно теряет мировое первенство и уходит с лидерских позиций.

Что характерно, главные угрозы, которые видит автор материала — это Россия, Китай, Иран и Афганистан. При этом Россия и Китай, по мысли автора, сейчас «приберут к рукам» Афганистан, а Китай совершит захват Тайваня. Про талибов (участники «Талибана»1, организация является террористической и запрещена в РФ) говорится, что они существенно поднаторели за прошедшие годы в «дипломатии» и «администрировании». И вообще, страшно подумать, устроят «цифровую и энергетическую революцию» в стране. Ну, то есть выйдут из состояния перманентного средневековья. И для Европы это, по мнению автора, представляет большую опасность. И вообще, «пространство Азии сейчас — это пространство новой холодной войны».

Все эти страхи и предложения «нового альянса» с утерей позиций США в Европе — не что иное, как выражение коллективных опасений огромной части европейских политических элит, которые сделали ставку на глобализм и на интеграцию с Америкой. И, пожалуй, стоит поговорить про них подробнее, чтобы понять, чего там на самом деле боятся.

Федеральное агентство новостей / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Что касается Афганистана и китайского влияния на него, то речь здесь идет о вполне конкретных вещах, о реализации глобального китайского проекта «Один пояс — один путь», огромной транспортной, инфраструктурной и торговой системы, которая сделает Китай на несколько шагов ближе к тому, чтобы стать абсолютным экономическим лидером на планете.

И Афганистан в плане логистики крайне удобен для КНР. Да и для любого другого государства с аналогичными планами и проектами. Афганистан — это транспортный узел. Этакие «ближневосточные Балканы». Китай, к слову, вел активную работу по данному направлению еще в 2019 году, когда по поводу вывода американских войск пошли только первые разговоры. По крайней мере об этом свидетельствует отчет афганской Организации по исследованиям и разработкам в области политики.

Можно здесь вспомнить и о медном руднике Мес Айнаке, тендер на разработку которого китайские промышленники выиграли еще в 2008 году. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов. И контакт этот — до сих пор в силе, как и контракт Китайской национальной нефтяной корпорации на 400 миллионов долларов — на разработку ряда афганских месторождений, выигранный в 2011 году.

В общем, КНР действительно будет договариваться с правительством Афганистана, даже если в этом новом правительстве засели совсем уж «бармалеи». Речь идет о слишком больших деньгах. Той же меди в Афганистане, по предварительным подсчетам, где-то на 50 миллиардов долларов.

Что касается России, то пока каких-то новостей о том, что мы планируем заниматься экономическим сотрудничеством с Афганистаном, нет. Впрочем, есть данные по торговле России с Афганистаном в 2020 год, и объемы торговли, хоть и относительно небольшие — чуть больше 157 миллионов долларов США, все же выросли на 30 миллионов по сравнению с 2019 годом. При этом директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов вчера заявил, что «мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать». С одной стороны — это вызвано политической необходимостью, поскольку нам не нужны радикалы на границах со странами ОДКБ, а уж тем более на границах и на территории этих государств — да и самой России.

Впрочем, в самом Афганистане есть богатейшие запасы лития, от разработки которых наша страна тоже могла бы выиграть. И естественно, что в силу 20-летнего противостояния «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и коллективного Запада, этот самый Запад сейчас «пролетает» мимо всех этих афганских природных богатств. Отсюда в европейском издании Le Figaro и звучат эти панические нотки о том, что сейчас Россия и Китай политически и экономически войдут в Афганистан. И все это обернется «страшной агрессией» и противостоянием с «цивилизованной Европой».

А дальше уже звучат слова о том, что нужно создавать некий новый военно-политический альянс без опоры на Америку. Но это, в общем-то, уже из разряда мечтаний. Сразу по двум параметрам: экономическому и политическому. Во-первых, США совершенно не собирается уходить из Европы. Скорее наоборот, со стороны Штатов идет планомерное наращивание военного контингента по линии НАТО в европейских государствах. Вашингтон торжественно объявил о «перезагрузке» отношений с Германией несколько месяцев назад. А Латвия вообще отдала под очередные учения НАТО практически всю территорию страны.

А во-вторых, есть еще и экономический фактор. Можно просто вспомнить, что США в 2020 году потратили на НАТО 784,95 миллиарда долларов. Суммарные расходы европейских участников Альянса и Канады при этом составили 307,53 миллиарда. Если говорить о конкретных странах, то Германия планирует выделить в 2021 году на оборонные нужды 53,03 миллиарда долларов. Франция, если исходить из того, что эта страна израсходовала на нужды Альянса 2,1% ВВП, в прошлом году потратила на НАТО примерно 63 миллиарда. И понятно, что эти суммы несопоставимы с тратами США. А отсюда уже возникает логичный вопрос — на какие деньги будет создаваться этот «новый альянс» и будет ли он вообще жизнеспособен, если отсечь от него американские вливания? Есть мнение, что не очень.

В общем, о чем бы там ни грезилось европейским аналитикам, понятно, что Афганистан пошатнул веру Запада в Штаты как в нерушимую военную и политическую твердыню, которая «своих не бросает». Однако в текущей внешнеполитической ситуации Европе попросту некуда деться от США. Слишком сильна экономическая, военная и политическая зависимость. К которой, к слову, Европа сама стремилась долгие годы. Да и сами Штаты нацелены на то, чтобы максимально крепко привязать к себе европейские государства.

А вот у России и Китая в связи с афганскими событиями, хоть и появилось множество новых рисков, в том числе сопряженных с террористической угрозой, но и открылась и масса новых возможностей. И очень хотелось бы, чтобы наша страна этими возможностями воспользовалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.