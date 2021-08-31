Вооруженный конфликт в Эфиопии нанес ущерб системе образования

Аддис-Абеба, 31 августа. Министр образования Эфиопии Гетахун Мекуриа заявил об актах вандализма в ряде регионов страны. Злоумышленники нанесли ущерб школам, где обучаются эфиопские дети.

Учебные учреждения, расположенные на севере Эфиопии, пострадали в результате вооруженного конфликта в регионе Тыграй. Об этом сообщает эфиопская новостная компания Fana со ссылкой на министра образования Гетахуна Мекуриа.

Как утверждает глава ведомства, ситуация вынудила более 1,4 миллиона учеников и 48 тысяч учителей бросить занятия. Всего пострадало около 7000 школ. Акты вандализма также были зафиксированы в регионах Амхара и Афар. Согласно предоставленной статистике, в Афаре было разрушено 445 школ, где обучались 88 тысяч детей.

Вооруженный конфликт в Эфиопии находится в центре внимания мировой общественности. Ранее происходящие в стране события обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Члены совета единогласно выступили за усиление предоставляемой гуманитарной помощи государству.