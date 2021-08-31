В нерестовых реках Камчатки больше не будут добывать золото

Москва, 31 августа. Минприроды России ограничит золотодобывающие возможности на Камчатке.

Мораторий на выдачу лицензий, которые позволяют добывать золото на территории нерестовых рек на Камчатке будет введен Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Об этом пишет ТАСС.

Законодательство не регулирует ряд направлений деятельности, поэтому ведомство курировало корректировки по некоторым из них, отмечает глава министерства Александр Козлов. Так, в Камчатском крае сейчас развивается Кроноцкий заповедник, а в реках на его территории нерестится рыба. При этом местные власти долгое время позволяли компаниям добывать золото в водоемах.

Минприроды приняло решение об учреждении моратория на добычу драгоценного металла до факта внесения обновлений в законы по данному вопросу. Теперь осваивать россыпи на юге и в центре региона будет запрещено. Согласно изменениям, край не будет предоставлять новые лицензии и организовывать аукционы. Вместе с этим, золотодобыча будет ограничена в туристическом кластере «Три вулкана».

Основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что справиться с инфляционными рисками на рынке позволит стратегия инвестирования в золото.