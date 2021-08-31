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В нерестовых реках Камчатки больше не будут добывать золото

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:06
Экономика
В нерестовых реках Камчатки больше не будут добывать золото
pixabay.com/PD

Москва, 31 августа. Минприроды России ограничит золотодобывающие возможности на Камчатке.

Мораторий на выдачу лицензий, которые позволяют добывать золото на территории нерестовых рек на Камчатке будет введен Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Об этом пишет ТАСС.

Законодательство не регулирует ряд направлений деятельности, поэтому ведомство курировало корректировки по некоторым из них, отмечает глава министерства Александр Козлов. Так, в Камчатском крае сейчас развивается Кроноцкий заповедник, а в реках на его территории нерестится рыба. При этом местные власти долгое время позволяли компаниям добывать золото в водоемах.

Минприроды приняло решение об учреждении моратория на добычу драгоценного металла до факта внесения обновлений в законы по данному вопросу. Теперь осваивать россыпи на юге и в центре региона будет запрещено. Согласно изменениям, край не будет предоставлять новые лицензии и организовывать аукционы. Вместе с этим, золотодобыча будет ограничена в туристическом кластере «Три вулкана».

Основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что справиться с инфляционными рисками на рынке позволит стратегия инвестирования в золото.

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