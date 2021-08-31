Лавров убежден, что Украина изменила позицию по крымскому вопросу

Москва, 31 августа. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состояние крымского вопроса на Украине.

Официальный Киев понимает, что тема уже закрыта, считает дипломат. Он выразил уверенность в изменении позиции Украины по крымскому вопросу. Министр выступил с заявлением на встрече с представителями национально-культурных объединений России.

Ранее украинец Игорь поделился впечатлениями от российского Крыма. По словам жителя Харькова, полуостров начал превращаться в «нормальный развивающийся живой регион» после воссоединения с Москвой. На полуостров приезжают инвесторы и строят предприятия, запускают проекты, отметил украинец. Также Игорь обратил внимание на развитие крымской инфраструктуры. Полуостров изменился в лучшую сторону, заключил он.