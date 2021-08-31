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Лавров убежден, что Украина изменила позицию по крымскому вопросу

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:14
Политика
Лавров убежден, что Украина изменила позицию по крымскому вопросу
twitter.com  /  @RusBotschaft

Москва, 31 августа. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состояние крымского вопроса на Украине.

Официальный Киев понимает, что тема уже закрыта, считает дипломат. Он выразил уверенность в изменении позиции Украины по крымскому вопросу. Министр выступил с заявлением на встрече с представителями национально-культурных объединений России.

Ранее украинец Игорь поделился впечатлениями от российского Крыма. По словам жителя Харькова, полуостров начал превращаться в «нормальный развивающийся живой регион» после воссоединения с Москвой. На полуостров приезжают инвесторы и строят предприятия, запускают проекты, отметил украинец. Также Игорь обратил внимание на развитие крымской инфраструктуры. Полуостров изменился в лучшую сторону, заключил он.

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украина лавров крым
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