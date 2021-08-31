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Лавров напомнил, что Советский Союз первым признал Афганистан

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:14
Политика
Лавров напомнил, что Советский Союз первым признал Афганистан
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал позицию Кремля по ситуации в Афганистане.

По его словам, многие считают, что Москва злорадствует, глядя на происходящее в Афганистане, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Кремлю далеко не безразлична судьба жителей арабской республики. Афганистан как независимое государство впервые был признан Советским Союзом, напомнил политик.

Ранее стало известно, что Лавров анонсировал новый раунд переговоров с США по стратегической стабильности. По его словам, мероприятие состоится уже в сентябре текущего года.

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россия афганистан лавров
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