Лавров напомнил, что Советский Союз первым признал Афганистан

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал позицию Кремля по ситуации в Афганистане.

По его словам, многие считают, что Москва злорадствует, глядя на происходящее в Афганистане, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Кремлю далеко не безразлична судьба жителей арабской республики. Афганистан как независимое государство впервые был признан Советским Союзом, напомнил политик.

Ранее стало известно, что Лавров анонсировал новый раунд переговоров с США по стратегической стабильности. По его словам, мероприятие состоится уже в сентябре текущего года.