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Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин назвал причины краха своего первого брака
Шоу-бизнес
Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин назвал причины краха своего первого брака
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 31 августа. Актер Александр Галибин не смог сохранить отношения с режиссером Ольгой Наруцкой. О причинах развода с первой женой артист рассказал в студии шоу «Судьба человека».

Будущие супруги учились в Ленинградском театральном институте. Галибин сразу влюбился в свою сокурсницу, которая была старше его на пять лет. Это не помешало им построить гармоничные отношения.

Через некоторое время артист захотел жениться, но родители были против. Звезда «Мастера и Маргариты» закрыла глаза на требование родственников отказаться от свадьбы. Тогда артисту было всего 19 лет, и он хотел почувствовать свободу и жить своей жизнью.

Галибин считает, что брак с Наруцкой был счастливым. У пары родилась дочь. Однако потом отношения стали ухудшаться. И в конечном итоге их брак потерпел крах.

«Что-то у нас не совпадало. У каждого из нас был свой путь. Я даже одно время захотел стать врачом. Когда уходит из семьи человек, то это жестокая вещь. Дочь не сразу все поняла. Ольге тоже было сложно понять, почему так случилось», — добавил 65-летний актер.

Знаменитый актер часто делится подробностями семейной жизни. Однажды Галибин чуть не погиб, когда ехал в Москву на день рождения дочери в 1982 году. В вагоне поезда звезде стало плохо, и ему понадобилась экстренная операция.

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