Три главные ошибки в макияже: советы визажиста Екатерины Леер, как их избежать

Казалось бы, про основы грамотного макияжа сегодня сказано уже все. Однако многие девушки до сих пор допускают элементарные ошибки, что стоит им красивого образа в повседневной жизни. Каких бьюти-промахов следует особенно избегать, чтобы выглядеть на отлично, мы решили выяснить у петербургского визажиста, бьюти-блогера и владелицы студии Glow Art Space Екатерины Леер.

По словам мастера, в обычной жизни мы допускаем три грубые ошибки, из-за которых портится весь вид макияжа.

«Первая ошибка — это слишком четкие, графичные брови, особенно слишком четкое начало. Всегда желательно растушевывать бровь у основания, чтобы ее начало было как можно более плавным — так брови будут смотреться более естественно. И вообще сейчас тренд на более естественные, пушистые брови, без какого-либо четкого контура. Можно просто закрасить карандашом или тенями какие пустоты, и этого будет достаточно», — говорит визажист.

Поборов тягу к «инстаграмным» бровям, нужно справиться и со следующей ошибкой — заметным контурированием лица. Так случается, когда, используя скульптор или бронзер, мы слишком затемняем зоны скул, носа или боковые части лба. А если подобран неправильный оттенок средства, то ситуация усугубляется вдвойне.

«Сейчас тенденция такова, что делается еле заметное скульптурирование, когда кисточкой со скульптором буквально слегка задевают скулы. Скульптурирование ни в коем случае не должно быть слишком заметным. Я до сих пор вижу на многих снимках у профессиональных фотографов и визажистов, как у модели слишком затемнены щеки — там прямо две явные полосы. Сейчас такое уже неактуально», — поясняет Екатерина Леер.

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Последняя по списку, но не по значимости ошибка, остающаяся вне времени, — нанесение слишком плотного тона на кожу лица. Как известно, тон — это основа макияжа, поэтому к его выбору и нанесению следует подойти с особым вниманием. К тому же сейчас востребован более естественный, нюдовый макияж, поэтому плотное тональное средство здесь будет явно не в тему.

«Покрытие желательно делать минимальным слоем, а если на коже есть какие-то локальные проблемы, то лучше по ним потом пройтись точечно. То есть на все лицо нанести тонкое тональное средство, а затем уже уплотнить его в тех местах, где, например, просвечивают сосудики, есть покраснения или синячки. Это даст более естественный эффект, нежели плотное тональное средство, из-за которого лицо выглядит как маска. Плюс оно будет подчеркивать все мелкие морщинки или шелушения, а это явно не украшает девушку», — заключает мастер.

Ранее Екатерина Леер рассказала, как сохранить стойкость макияжа в теплую или жаркую погоду. Залог хорошего вида, по словам визажиста, кроется в ухоженной коже лица, поэтому ее стоит регулярно увлажнять и не забывать вовремя отшелушивать.