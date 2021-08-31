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Нефтепереработка в США пострадала от урагана «Ида»
Экономика
Нефтепереработка в США пострадала от урагана «Ида»
pixabay.com

Батон-Руж, 31 августа. Объем нефтепереработки в Соединенных Штатах Америки сократился на 12%. Причиной падения производства стал ураган «Ида».

Закрытие заводов было спровоцировано ураганом, который обрушился на побережье штата Луизиана. Ситуация стала причиной снижения объема перерабатываемой нефти в США на 12%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание указывает, что показатель переработки сырья снизился примерно на 2,11 миллиона баррелей в сутки. При этом нефтедобывающая отрасль пострадала чуть меньше — падение составило 1,74 миллиона баррелей в день. Эксперты в беседе с Bloomberg отмечают, что после «Иды» простоя нефтеперерабатывающих заводов можно ожидать от четырех до шести недель.

Ранее в связи с погодными условиями президент США Джо Байден ввел в штате Луизиана режим чрезвычайной ситуации. Урагану «Ида» была присвоена четвертая категория — аналитики оценивали силу ветра в 200 км/ч.

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