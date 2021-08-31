Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 12:28
12:27
Происшествия
Коллегия присяжных признала бизнесмена Быкова виновным в организации убийства
12:26
Армия
Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
12:25
Политика
Представитель талибов заявил о завершении консультаций по новому Правительству Афганистана
12:24
Экономика
Мэр Сочи сообщил о сокращении доли безработных в городе
12:24
Общество
Словакия полностью использовала поставленную в начале года партию вакцины «Спутник V»
12:22
Происшествия
ФАН узнал о состоянии выпавшей из окна пьяной невесты в Алтайском крае
12:20
Спорт
Футболист Деян Ловрен рассказал об обучении русскому языку
12:19
Армия
Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах
12:18
Происшествия
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга в Москве попало на видео
12:17
Общество
Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
Все новости

Минобороны Казахстана назначило проверку военных складов после ЧП в Жамбылской области

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:10
Армия
Минобороны Казахстана назначило проверку военных складов после ЧП в Жамбылской области
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 31 августа. Министерство обороны Казахстана назначило проверку всех военных складов в стране после взрывов в Жамбылской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, комиссия будет сформирована из независимых и квалифицированных экспертов. Возглавит ее генерал-лейтенант Амир Халиков.

«Решение было принято после событий в Жамбылской области, где министр обороны с первых часов на месте лично организовывал работы по ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.

Ранее у одного из складов близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошел пожар. Возгорания спровоцировало серию взрывов. На этом фоне министр обороны республики Нурлан Ермекбаев уже подал в отставку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны Казахстана назначило проверку военных складов после ЧП в Жамбылской области
Казахстан минобороны Казахстана вс казахстана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru