Минобороны Казахстана назначило проверку военных складов после ЧП в Жамбылской области

Нур-Султан, 31 августа. Министерство обороны Казахстана назначило проверку всех военных складов в стране после взрывов в Жамбылской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, комиссия будет сформирована из независимых и квалифицированных экспертов. Возглавит ее генерал-лейтенант Амир Халиков.

«Решение было принято после событий в Жамбылской области, где министр обороны с первых часов на месте лично организовывал работы по ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.

Ранее у одного из складов близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошел пожар. Возгорания спровоцировало серию взрывов. На этом фоне министр обороны республики Нурлан Ермекбаев уже подал в отставку.