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Участники конкурса «Авиадартс» впервые уничтожили все цели на поле с мишенями

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:03
Армия
Участники конкурса «Авиадартс» впервые уничтожили все цели на поле с мишенями
vk.com  /  Минобороны России

Рязань, 31 августа. Участники международного конкурса военной авиации «Авиадартс-2021» впервые в истории соревнований полностью разгромили мишенное поле, уничтожив все цели.

Заместитель главного судьи конкурса подполковник Эдуард Алтухов рассказал, что в этом году в проходящем под Рязанью конкурсе участвуют около 60 летных экипажей из России, Китая и Белоруссии​​​. Отмечается, что на финальном этапе пилоты выполняли стрельбу из авиапушек и пуски неуправляемых ракет, а также бомбометание.

«Практически все мишени для истребительной и бомбардировочной авиации уничтожены. С первого захода экипажи попадали в цель», — заявил Алтухов.

По его словам, в предыдущие годы таких результатов не было. Стоит подчеркнуть, что в полетах задействованы китайские самолеты J-10 и J-16 и Y-20, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, а также истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34 и различные вертолеты ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что российские экипажи одержали победу на этапе воздушной разведки, прошедшем в рамках конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс». Соревнования проходили на аэродроме Дягилево.

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конкурс авиадартс арми-2021
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