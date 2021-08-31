Прототип внедорожника Tank 400 от Great Wall представлен в Китае

Чэнду, 31 августа. Китайский производитель Great Wall презентовал прототип нового внедорожного транспортного средства Tank 400 на автомобильной выставке в Чэнду.

Новая модель получила брутальный внешний вид. По стилистике машина напоминает внедорожник Tank 700, который корпорация продемонстрировала в апреле текущего года. Среднеразмерное транспортное средство оснащено независимой передней подвеской на пружинах, передают «Автоновости дня».

Серийное исполнение Tank 400 должно дебютировать в 2022–2023 годах. По словам гендиректора холдинга Tank Лю Яньчжао, бренд стремительно реагирует на рыночный спрос. Согласно представленным данным, китайская корпорация планирует презентовать новые модели Tank в дальнейшем времени.

Автоэксперт Игорь Серов ранее сообщил, что стоимость транспортных средств в разных российских субъектах может значительно отличаться. По словам специалиста, самые крупные продажи фиксируются в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти.