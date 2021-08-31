Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 12:28
12:27
Происшествия
Коллегия присяжных признала бизнесмена Быкова виновным в организации убийства
12:26
Армия
Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
12:25
Политика
Представитель талибов заявил о завершении консультаций по новому Правительству Афганистана
12:24
Экономика
Мэр Сочи сообщил о сокращении доли безработных в городе
12:24
Общество
Словакия полностью использовала поставленную в начале года партию вакцины «Спутник V»
12:22
Происшествия
ФАН узнал о состоянии выпавшей из окна пьяной невесты в Алтайском крае
12:20
Спорт
Футболист Деян Ловрен рассказал об обучении русскому языку
12:19
Армия
Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах
12:18
Происшествия
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга в Москве попало на видео
12:17
Общество
Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
Все новости

Прототип внедорожника Tank 400 от Great Wall представлен в Китае
Экономика
Прототип внедорожника Tank 400 от Great Wall представлен в Китае
wikipedia.org

Чэнду, 31 августа. Китайский производитель Great Wall презентовал прототип нового внедорожного транспортного средства Tank 400 на автомобильной выставке в Чэнду.

Новая модель получила брутальный внешний вид. По стилистике машина напоминает внедорожник Tank 700, который корпорация продемонстрировала в апреле текущего года. Среднеразмерное транспортное средство оснащено независимой передней подвеской на пружинах, передают «Автоновости дня».

Серийное исполнение Tank 400 должно дебютировать в 2022–2023 годах. По словам гендиректора холдинга Tank Лю Яньчжао, бренд стремительно реагирует на рыночный спрос. Согласно представленным данным, китайская корпорация планирует презентовать новые модели Tank в дальнейшем времени.

Автоэксперт Игорь Серов ранее сообщил, что стоимость транспортных средств в разных российских субъектах может значительно отличаться. По словам специалиста, самые крупные продажи фиксируются в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Прототип внедорожника Tank 400 от Great Wall представлен в Китае
внедорожник great wall Tank 400
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru