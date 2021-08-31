Мурашко заявил, что риск смерти у переболевших COVID-19 сохраняется еще полгода

Москва, 31 августа. Высокий риск летального исхода сохраняется у людей, переболевших коронавирусом, еще в течение шести месяцев. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вероятность летального исхода резко возрастает в течение полугода после перенесенного заболевания. Об этом министр здравоохранения рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Однако снижению риска смерти в случае заражения способствует вакцинация от COVID-19, сообщил ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, летальность среди непривитых пациентов в четыре раза выше, чем у тех, кто прошел вакцинацию.