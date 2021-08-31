В Байконуре рабочего насмерть засыпало землей

Байконур, 31 августа. Работник погиб во время производства работ по замене канализации. Как стало известно ФАН, мужчина скончался в траншее на глубине двух метров.

Чрезвычайное происшествие случилось в Байконуре 30 августа около 17:40. От жителей микрорайона «Б» поступила заявка на ремонт канализации. Для этих целей управляющая компания отправила 45-летнего местного жителя. Он вырыл траншею глубиною два метра и занялся ремонтом труб. В какой-то момент земляная насыпь обрушился на рабочего, его смерть произошла предположительно от нехватки кислорода.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего начальника службы по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Пока в отношении подозреваемого не избрана мера пресечения. Мужчина на данный момент не задержан и находится на свободе.