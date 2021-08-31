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Судимая за убийство и наркотики «невеста» выпала из окна в Алтайском крае

  /   Обновлено: 31 августа 2021 11:54
Происшествия
Судимая за убийство и наркотики «невеста» выпала из окна в Алтайском крае
pixabay.com  /  PD

Барнаул, 31 августа. Женщина надела свадебное платье и выкрикивала угрозы прохожим, стоя на краю окна в квартире. В результате она сорвалась вниз.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 29 августа, возле дома №62 на Рубцовском проспекте. В пресс-службе МВД по Алтайскому краю подтвердили ФАН факт произошедшего.

По предварительной версии, 35-летняя гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения, она выпала из окна на третьем этаже. Сотрудники МЧС расстелили полотно, чтобы смягчить падение. В результате пострадавшая получила множественные травмы — сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти и ушибы. Выяснилось, что «невеста» состоит на учете в ПНД, а также ранее судима за убийство и наркотики.

Ранее жителей Екатеринбурга испугал манекен в женском свадебном наряде, который повесили на мосту, распложенном на улице Малышева Горожане рассказали, что увидели куклу, похожую на труп.

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