Лавров исключил наличие планов у США по «горячей войне» с Россией

Москва, 31 августа. Соединенные Штаты не рассматривают вариант «горячей войны» с Россией, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вашингтон не рассчитывает, что разногласия с Москвой приведут к открытому противостоянию, подчеркнул дипломат. Министр выступил на встрече с представителями национально-культурных объединений России.

«Это не означает, что наши западные коллеги, включая США, не будут продолжать строить против нас козни, говоря простым языком, но у меня нет сомнений, что никто из них, серьезных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», — пояснил Сергей Лавров.

Ранее глава МИД России рассказал о новом раунде переговоров между Москвой и Вашингтоном в сфере стратегической стабильности. Встреча сторон планируется в сентябре. Страны рассчитывают прийти к общему решению по ограничению вооружений, добавил руководитель внешнеполитического ведомства.