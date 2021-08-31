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Инфекционист Малиновская дала советы по восстановлению обоняния после коронавируса
Общество
Инфекционист Малиновская дала советы по восстановлению обоняния после коронавируса
pixabay.com

Москва, 31 августа. После коронавируса у пациентов часто пропадает обоняние. Потеря запаха считается одним из стандартных симптомов вирусного заболевания.

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как вернуть себе потерянное обоняние и восстановить искаженное чувство запахов. По словам специалиста, в этом переболевшему человеку помогут эфирные масла. Кроме того, Малиновская считает, что стоит придерживаться правильного питания, а также поддерживать свое психологическое здоровье

Паросмия или искажение чувства запахов является самым распространенным признаком COVID-19. Иногда она может быть вызвана поражением центральной нервной системы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что долгое восстановление обоняние после коронавируса наблюдается у молодых женщин. Люди в возрасте часто жалуются на снижение чувствительности вкусовых и обонятельных рецепторов, поэтому и такие последствия COVID-19 фиксируются реже.

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инфекция обоняние коронавирус
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