Инфекционист Малиновская дала советы по восстановлению обоняния после коронавируса

Москва, 31 августа. После коронавируса у пациентов часто пропадает обоняние. Потеря запаха считается одним из стандартных симптомов вирусного заболевания.

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как вернуть себе потерянное обоняние и восстановить искаженное чувство запахов. По словам специалиста, в этом переболевшему человеку помогут эфирные масла. Кроме того, Малиновская считает, что стоит придерживаться правильного питания, а также поддерживать свое психологическое здоровье

Паросмия или искажение чувства запахов является самым распространенным признаком COVID-19. Иногда она может быть вызвана поражением центральной нервной системы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что долгое восстановление обоняние после коронавируса наблюдается у молодых женщин. Люди в возрасте часто жалуются на снижение чувствительности вкусовых и обонятельных рецепторов, поэтому и такие последствия COVID-19 фиксируются реже.