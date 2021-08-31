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Полиция проверяет сообщения о «минировании» сети ресторанов японской кухни в Москве
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» сети ресторанов японской кухни в Москве
pixabay.com

, 31 августа. Неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в сети ресторанов японской кухни в российской столице. Правоохранители организовали проверку по данному факту.

Угрозы в адрес заведений общественного питания поступили в полицию днем 30 августа. На место направились сотрудники экстренных служб, которые не обнаружили опасных предметов.

Также известно, что во время проверки эвакуацию людей не проводили. Стражи порядка установили, что сообщения о «бомбах» поступили с адреса человека, который находился в Стокгольме. По данному факту проводится доследственная проверка.

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