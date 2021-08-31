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Россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в заплыве на 100 м кролем

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:04
Спорт
Россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в заплыве на 100 м кролем
Global Look Press  /  YUTAKA/AFLO

Токио, 31 августа. Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в заплыве на 100 м кролем в категории спортсменов S12.

Золото завоевала бразильская спортсменка Мария Каролина Гомес Сантьяго, финишировав с результатом 59,01 секунды. Пикалова показала время 59,13 секунды. Бронзовая награда досталась британской пловчихе Ханне Рассел — 1.00,25.

Ранее Пикалова завоевала серебро токийских Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров на спине. Россиянка финишировала с результатом 1 минута 8,76 секунды. Кроме того, на счету Пикаловой бронза на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S13, где выступали спортсмены с нарушением зрения.

Паралимпийская команда России (ПКР) на данный момент находится на третьем месте в промежуточном медальном зачете. Паралимпиада стартовала 25 августа и продлится до 5 сентября.

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паралимпиада токио пикалова
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