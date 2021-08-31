Собянин поздравил Алексея Учителя с 70-летием

Москва, 31 августа. Известный российский кинематографист Алексей Учитель принимает поздравления по случаю своего юбилея. Одним из первых режиссера поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теплые слова в адрес великого российского кинодеятеля опубликованы на официальном сайте главы столицы. Собянин отметил большой талант Учителя и его вклад в развитие отечественного кинематографа.

«Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши художественные и документальные фильмы вызывают интерес миллионов зрителей, приумножают славные традиции нашего кино, являются крупным событием культурной и общественной жизни», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Собянин пожелал, чтобы поддержка и любовь близких людей и поклонников вдохновляла режиссера «Матильды» на новые творческие проекты.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН Алексей Учитель рассказал, как развитие стриминговых сервисов влияет на современных режиссеров и их работу.