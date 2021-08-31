Юнармейцы приняли участие в открытии парка «Патриот» в Амурской области

Белогорск, 31 августа. Активисты «Юнармии» приняли участие в церемонии открытия белогорского парка «Патриот» в Амурской области, состоявшейся в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

Отмечается, что юнармейцы активно участвовали в презентации площадок и одними из первых оценили экспозиции. Они также занимались благоустройством территории парка и посадкой деревьев.

«В июне начались работы по возведению парка, и уже сегодня благодаря военнослужащим 35-й общевойсковой армии у юнармейцев есть уникальная возможность «окунуться» в прошлое», — заявил начальник штаба «Юнармии» Амурской области Сергей Богданов.

Сообщается, что на территории «Патриота» выставлено около сотни единиц военной техники. Среди экспонатов есть как образцы времен Великой Отечественной войны, так и современное вооружение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области форум «Армия-2021» завершился парадом авиации ЮВО. Всего военно-техническое мероприятие посетили более 1,7 млн человек, передает RT.