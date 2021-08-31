Комик Дмитрий Романов назвал гонорар за съемки в «Вечернем Урганте»

Москва, 31 августа. Популярный российский комик Дмитрий Романов откровенно заговорил о своих заработках. Экс-участник шоу Stand Up рассказал, сколько ему платят в «Вечернем Урганте».

Известный юморист признался, что несмотря на популярность проекта, ему платят совсем небольшие деньги. По словам Романова, в основном гонорар за съемки уходит на бензин, поскольку живет он не в Москве.

«Это очень, очень небольшие деньги», — смущенно признался комик в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ведущий проекта Вячеслав Манучаров предположил, что гонорар юмориста составляет около 10 тысяч рублей. Романов отметил, что интервьюер практически угадал. Точную сумму он раскрывать не стал, но упомянул, что она менее 100 тысяч рублей.

Бывший участник проектов на ТНТ хочет своим примером доказать, что даже на Первом канале можно быть с юмором. Он рассказал, что его юмор стал консервативным и теперь нацелен на более взрослую аудиторию.

Ранее в Сети появились подробности судебного разбирательства между советским психотерапевтом Анатолием Кашпировским и популярным шоу «Вечерний Ургант». По информации корреспондента ФАН, врач требует компенсацию из-за фотожабы, на которой кот изображен с его лицом.