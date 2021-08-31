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Лавров анонсировал новый раунд переговоров с США по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 31 августа 2021 11:49
Политика
Лавров анонсировал новый раунд переговоров с США по стратегической стабильности
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 31 августа. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности намечен на сентябрь текущего года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Россия и США заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель по ограничению вооружений. При этом он отметил, что в настоящее время база для переговоров по стратегической стабильности с американской стороной еще не согласована.

«В сентябре состоится очередной тур», — рассказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что западным странам нельзя требовать от Москвы «изменить поведение». Он отметил, что добрая воля российской стороны всем известна и призвал вести диалог на равных.

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