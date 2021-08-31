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Сотрудники МЧС вытащили из заброшенного погреба двух собак под Ижевском
Общество
Сотрудники МЧС вытащили из заброшенного погреба двух собак под Ижевском
25.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ижевск, 31 августа. Специалисты провели операцию по спасению двух собак, которые провалились в заброшенный подвал. Животные не пострадали.

По словам хозяев, они искали своих питомцев почти сутки. Очевидцы сообщили, что собаки просидели в погребе целую ночь. Ближе к утру местные жители обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели незамедлительно прибыли на место инцидента. Они успешно подняли животных из подвала и передали их владельцам. Собаки не пострадали, их жизни ничего не угрожает.

Житель Новороссийска спас застрявшего на парапете многоэтажки кота, сообщал ФАН. Для спасения мужчина залез на крышу и использовал подручные предметы. Сначала животное сопротивлялось, но затем подчинилось своему спасителю. Местные жители восхитились поступком героя.

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