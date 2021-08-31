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Фаза надлома: как бегство из Афганистана лишило США места в новом мировом порядке
Весь мир
Фаза надлома: как бегство из Афганистана лишило США места в новом мировом порядке
Федеральное агентство новостей  / 

В ночь на 31 августа последний самолет ВС США официально покинул Кабул. После этого официальный представитель «Талибана»1 (запрещен в РФ) Забихулла Муджахид объявил о поражении Соединенных Штатов, тем самым подведя черту под 20-летней американской кампанией в Афганистане.

При этом в самих Штатах и за их пределами набирает обороты критика поспешного вывода войск из южноазиатской республики.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей объяснил, как это событие повлияет на расклад сил в мире, а также рассказал, почему США больше не имеют возможности диктовать свою волю мировому сообществу.

Подводя черту

Первыми об окончательном выходе США из Афганистана заявили талибы:

«В час ночи последние американские войска покинули аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна стала полностью свободной и независимой».

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид при этом отметил, что новые афганские власти готовы налаживать экономические отношения с потерпевшими поражение Соединенными Штатами.

В самих США развивается полемика касательно целесообразности вывода войск и организации данного процесса. Так, например, бывший президент Дональд Трамп выразил непонимание относительно оставленной талибам техники:

«Они забыли взять с собой людей и вещи, то есть забыли вывезти самую лучшую военную технику в мире, и на самом деле, в это трудно поверить, потому что ребенок понял бы. Армию нужно выводить в последнюю очередь, ребенок бы это понял. Как они могли сделать такое с нашей страной?».

После этого экс-президент вменил действующему государственному руководству сдачу американских интересов — причем с полной потерей лица.

«Мы выглядим дураками перед всем миром, мы слабы, мы жалки, нами руководят люди, которые  понятия не имеют, что они делают. Я думаю, что это был самый глупый шаг, который, возможно, кто-либо когда-либо делал в истории нашей страны. Мы действительно в беде. И будет только хуже», — считает Трамп.

Справедливость данной точки зрения подтверждает вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который в настоящий момент находится в осажденном талибами Панджшерском ущелье.

«Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы — величественны. Талибы — непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет избавиться от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально», — прокомментировал он вывод войск США.

Очередная авантюра

Виталий Милонов отмечает, что сложно вспомнить удачный опыт США по военному вмешательству в другие страны и Афганистан является лишь новым звеном в этой цепи провалов.

«В Афганистан они вошли ради пиара, когда им срочно нужно было назначить виновных за теракт 11 сентября, и вместо того, чтобы искать проблему в собственной дырявой системе безопасности, США нашли быстрое решение: назначить ответственными талибов. И какой результат? <…> Цена подобных авантюр — тысячи, десятки тысяч, а иногда и сотни тысяч человеческих жизней, которые, не являясь жизнями американцев в большинстве случаев, не представляют какой-либо ценности для США», — рассказал собеседник.

Эксперт напоминает, что американцы терпят поражение везде, начиная с Кореи (Корейской войны 1950-1953 годов — прим. ред). По словам Милонова, максимум их возможностей — закидать какую-нибудь маленькую страну бомбами. Но проблема здесь не в том, чтобы уничтожить какое-то государство военной мощью, для этого много ума не надо, а в том, чтобы затем удержать свои позиции. Так и в Афганистане: захватить-то они захватили, но удержаться не смогли.

«Это сигнал всем по всему миру, всем «союзникам» Соединенных Штатов, а вернее — всем этим шакалам, которые у себя в стране вылизывают задницу американским хозяевам. Так будет со всеми, их бросят, а списки с ними еще и отдадут — как, например, «Талибану» — чтобы их не пришлось вывозить. Штаты по всему миру показывают: если вы сотрудничаете с американцами и что-то пойдет не так, то вас пускают в расход, вас оставляют за колючей проволокой», — констатировал Милонов.

Больше не великие?

Как было сказано, провал в Афганистане является серьезным ударом по имиджу страны, позиционирующей себя как великую державу. Эксперт в связи с этим отмечает, что величие США осталось разве что в головах американцев. По его мнению, в ближайшем будущем Соединенные Штаты будут испытывать развитие системных проблем.

«Ни одно великое завоевание, ни одна геополитическая победа немыслима без соответствующего духа и соответствующих ценностей. США отказались от системных, обеспечивающих нормальное развитие общества ценностей. Поэтому у них танки еще есть, оружие еще есть, денег и людей еще много, но уже произошла фаза надлома. Последующая реакция, возможно, пойдет еще быстрее, чем хочется самим американцам», — объяснил депутат.

Люди в афганских селах увидели, что Соединенные Штаты не обладают силой, они не смогли удержать свои позиции. Можно сколько угодно прикрываться какими-то политическими решениями, но это факт: США показали, что они проиграли, и миф об их всемогуществе в очередной раз разрушен, считает собеседник.

«Думаю, сейчас по всему миру люди, которые хотят отстаивать свои интересы, поймут, что американцы больше ничего не решают. <…> Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это событие является исторической поворотной точкой на пути к новому мировому раскладу сил», — считает Милонов.

В самой Америке нет того единения, того единого патриотического подхода, которым она некогда была сильна. Теперь у американцев нет прежнего единения нации.

«Сейчас они начали друг на друга пенять, и выступление Дональда Трампа, в котором он выставляет [действующую администрацию] как придурков, является тому примером, они начали искать виноватых внутри страны. Американская нация сейчас развращена, она не готова к единению, к подвигам… Она хочет гей-парады, легализацию наркотиков и так далее», — отметил эксперт.

Неэффективные инвестиции

По различным источникам, за 20 лет кампании в Афганистане США потратили от 800 миллиардов до двух триллионов долларов. Очевидно, что это не возымело ощутимого эффекта: страна откатилась к состоянию 2001 года еще до завершения вывода американских войск. По мнению Милонова, во многом это связано с тем фактом, что Соединенные Штаты больше не несут какую-либо глобальную привлекательную идею. Мало того, люди, выросшие в традиционном обществе, «с удивлением» восприняли их ценности.

«Деньги, которые вы спускаете на наркотики, казино и проституток, уходят «в песок». Соединенные Штаты, спустившие их на свою авантюру, привыкли общаться не с патриотами своей страны, а с [политическими] проститутками. <…> Вряд ли кто-то в Афганистане захочет у себя легализацию однополых браков и маршей сумасшедших баб, одетых в женские половые органы. Поэтому все, кто служит американцам — продажные проститутки, потому что нормальный человек таким ценностям служить не может. В противном случае он либо сам псих, либо проститутка», — считает собеседник.

Провальная ставка

Во многом внешнеполитические поражения Вашингтона связаны со стремлением навязать собственное мировосприятие народам, для культуры которых ультралиберальные идеи чужды. В результате в занятых американскими войсками странах происходит отрицательный отбор — ключевые посты занимают предатели собственного народа, откинувшие свои традиционные ценности и пошедшие на коллаборацию с американцами. В результате они разделяют ненависть основной массы населения.

«Американцы пытаются покупать лояльность, но ее невозможно купить. Есть такое выражение: «Не трогайте извозчиков и проституток. Они служат любой власти». Так вот США окружают себя извозчиками и проститутками», — заключил Милонов.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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