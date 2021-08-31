Фаза надлома: как бегство из Афганистана лишило США места в новом мировом порядке

В ночь на 31 августа последний самолет ВС США официально покинул Кабул. После этого официальный представитель «Талибана»1 (запрещен в РФ) Забихулла Муджахид объявил о поражении Соединенных Штатов, тем самым подведя черту под 20-летней американской кампанией в Афганистане.

При этом в самих Штатах и за их пределами набирает обороты критика поспешного вывода войск из южноазиатской республики.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей объяснил, как это событие повлияет на расклад сил в мире, а также рассказал, почему США больше не имеют возможности диктовать свою волю мировому сообществу.

Подводя черту

Первыми об окончательном выходе США из Афганистана заявили талибы:

«В час ночи последние американские войска покинули аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна стала полностью свободной и независимой».

#عاجل:

۱۲ بجه امشب آخرین عساکر امریکایي از میدان هوایي کابل خارج گردیدند.

به این گونه کشور ما کاملا آزاد و مستقل گردید.

الحمدلله والمنة — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 30, 2021

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид при этом отметил, что новые афганские власти готовы налаживать экономические отношения с потерпевшими поражение Соединенными Штатами.

В самих США развивается полемика касательно целесообразности вывода войск и организации данного процесса. Так, например, бывший президент Дональд Трамп выразил непонимание относительно оставленной талибам техники:

«Они забыли взять с собой людей и вещи, то есть забыли вывезти самую лучшую военную технику в мире, и на самом деле, в это трудно поверить, потому что ребенок понял бы. Армию нужно выводить в последнюю очередь, ребенок бы это понял. Как они могли сделать такое с нашей страной?».

Donald Trump furious at US President Biden over military withdrawal from Afghanistan https://t.co/87poWSqckU #donaldtrump #joebiden #americanarmyinafghanistan — News track English (@newstrack_eng) August 31, 2021

После этого экс-президент вменил действующему государственному руководству сдачу американских интересов — причем с полной потерей лица.

«Мы выглядим дураками перед всем миром, мы слабы, мы жалки, нами руководят люди, которые понятия не имеют, что они делают. Я думаю, что это был самый глупый шаг, который, возможно, кто-либо когда-либо делал в истории нашей страны. Мы действительно в беде. И будет только хуже», — считает Трамп.

Справедливость данной точки зрения подтверждает вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который в настоящий момент находится в осажденном талибами Панджшерском ущелье.

«Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы — величественны. Талибы — непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет избавиться от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально», — прокомментировал он вывод войск США.

Afgh wasn't packed & put in the bag of the last US solider The country is here. D rivers are flowing & d mountains are majestic. Talibs R an unpopular proxy force & hated that is why the whole country wants to escape from them. A super power decided to be mini power that is OK. https://t.co/5cDR1lTNz3 — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 31, 2021

Очередная авантюра

Виталий Милонов отмечает, что сложно вспомнить удачный опыт США по военному вмешательству в другие страны и Афганистан является лишь новым звеном в этой цепи провалов.

«В Афганистан они вошли ради пиара, когда им срочно нужно было назначить виновных за теракт 11 сентября, и вместо того, чтобы искать проблему в собственной дырявой системе безопасности, США нашли быстрое решение: назначить ответственными талибов. И какой результат? <…> Цена подобных авантюр — тысячи, десятки тысяч, а иногда и сотни тысяч человеческих жизней, которые, не являясь жизнями американцев в большинстве случаев, не представляют какой-либо ценности для США», — рассказал собеседник.

Whatever the outcome of US actions, one thing is clear: Just as the decision to Invade Afghanistan in 2001 had Nothing to do with Afghan lives, For the millions of Afghans who put their trust in the world’s Superpower, the feeling of abandonment is Palpable. pic.twitter.com/Fxo1zMwkrS — Garad M Roble (@the5somalian) July 24, 2021

Эксперт напоминает, что американцы терпят поражение везде, начиная с Кореи (Корейской войны 1950-1953 годов — прим. ред). По словам Милонова, максимум их возможностей — закидать какую-нибудь маленькую страну бомбами. Но проблема здесь не в том, чтобы уничтожить какое-то государство военной мощью, для этого много ума не надо, а в том, чтобы затем удержать свои позиции. Так и в Афганистане: захватить-то они захватили, но удержаться не смогли.

«Это сигнал всем по всему миру, всем «союзникам» Соединенных Штатов, а вернее — всем этим шакалам, которые у себя в стране вылизывают задницу американским хозяевам. Так будет со всеми, их бросят, а списки с ними еще и отдадут — как, например, «Талибану» — чтобы их не пришлось вывозить. Штаты по всему миру показывают: если вы сотрудничаете с американцами и что-то пойдет не так, то вас пускают в расход, вас оставляют за колючей проволокой», — констатировал Милонов.

Больше не великие?

Как было сказано, провал в Афганистане является серьезным ударом по имиджу страны, позиционирующей себя как великую державу. Эксперт в связи с этим отмечает, что величие США осталось разве что в головах американцев. По его мнению, в ближайшем будущем Соединенные Штаты будут испытывать развитие системных проблем.

«Ни одно великое завоевание, ни одна геополитическая победа немыслима без соответствующего духа и соответствующих ценностей. США отказались от системных, обеспечивающих нормальное развитие общества ценностей. Поэтому у них танки еще есть, оружие еще есть, денег и людей еще много, но уже произошла фаза надлома. Последующая реакция, возможно, пойдет еще быстрее, чем хочется самим американцам», — объяснил депутат.

Phobia USA: Americans reveal their deepest fears in a divided nation https://t.co/BiWkRV1TIv #Huck55 pic.twitter.com/6OY2maN3pi — huck (@HUCKmagazine) August 6, 2016

Люди в афганских селах увидели, что Соединенные Штаты не обладают силой, они не смогли удержать свои позиции. Можно сколько угодно прикрываться какими-то политическими решениями, но это факт: США показали, что они проиграли, и миф об их всемогуществе в очередной раз разрушен, считает собеседник.

«Думаю, сейчас по всему миру люди, которые хотят отстаивать свои интересы, поймут, что американцы больше ничего не решают. <…> Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это событие является исторической поворотной точкой на пути к новому мировому раскладу сил», — считает Милонов.

В самой Америке нет того единения, того единого патриотического подхода, которым она некогда была сильна. Теперь у американцев нет прежнего единения нации.

«Сейчас они начали друг на друга пенять, и выступление Дональда Трампа, в котором он выставляет [действующую администрацию] как придурков, является тому примером, они начали искать виноватых внутри страны. Американская нация сейчас развращена, она не готова к единению, к подвигам… Она хочет гей-парады, легализацию наркотиков и так далее», — отметил эксперт.

Неэффективные инвестиции

По различным источникам, за 20 лет кампании в Афганистане США потратили от 800 миллиардов до двух триллионов долларов. Очевидно, что это не возымело ощутимого эффекта: страна откатилась к состоянию 2001 года еще до завершения вывода американских войск. По мнению Милонова, во многом это связано с тем фактом, что Соединенные Штаты больше не несут какую-либо глобальную привлекательную идею. Мало того, люди, выросшие в традиционном обществе, «с удивлением» восприняли их ценности.

«Деньги, которые вы спускаете на наркотики, казино и проституток, уходят «в песок». Соединенные Штаты, спустившие их на свою авантюру, привыкли общаться не с патриотами своей страны, а с [политическими] проститутками. <…> Вряд ли кто-то в Афганистане захочет у себя легализацию однополых браков и маршей сумасшедших баб, одетых в женские половые органы. Поэтому все, кто служит американцам — продажные проститутки, потому что нормальный человек таким ценностям служить не может. В противном случае он либо сам псих, либо проститутка», — считает собеседник.

Afghanistan's former president Ashraf Ghani now sells tea. #Taliban pic.twitter.com/cAvQGAu6x1 — Rohit Jain (@Shadymaniac_) August 26, 2021

Провальная ставка

Во многом внешнеполитические поражения Вашингтона связаны со стремлением навязать собственное мировосприятие народам, для культуры которых ультралиберальные идеи чужды. В результате в занятых американскими войсками странах происходит отрицательный отбор — ключевые посты занимают предатели собственного народа, откинувшие свои традиционные ценности и пошедшие на коллаборацию с американцами. В результате они разделяют ненависть основной массы населения.

«Американцы пытаются покупать лояльность, но ее невозможно купить. Есть такое выражение: «Не трогайте извозчиков и проституток. Они служат любой власти». Так вот США окружают себя извозчиками и проститутками», — заключил Милонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.