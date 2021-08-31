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Американские военно-транспортные самолеты провели ознакомительные полеты над Киевом

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:20
Армия
Американские военно-транспортные самолеты провели ознакомительные полеты над Киевом
pixabay.com

Киев, 31 августа. Американские военно-транспортные самолеты были замечены в небе над Киевом. Воздушные суда провели ознакомительные полеты.

В мероприятии участвовали два самолета МС-130 Commando II, об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство США на Украине. Отмечается, что американские силы специальных операций совместно с украинским военными проводили учения. Полет над Киевом ознаменовал окончание этой миссии.

Такие действия уже не первый раз происходят на территории Украины. Осенью 2020 года американские конвертопланы были замечены над Киевом. Маневры совершались в ходе командно-штабных учений Rapid Trident.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их встреча состоится в Пентагоне.

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украина сша самолеты
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