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Трое детей пострадали при столкновении двух авто в центре Волгограда
Происшествия
Трое детей пострадали при столкновении двух авто в центре Волгограда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 31 августа. Столкновение двух легковушек в Центральном районе Волгограда закончилось травмированием четырех человек, в том числе троих детей.

Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России, виновницей ДТП стала 28-летняя женщина-водитель за рулем LADA Priora.

«Двигаясь по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского района, при развороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении.

В результате столкновения травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров отечественной легковушки. 14-летняя девочка, четырехлетний мальчик и семимесячная малышка были госпитализированы в одну из больниц регионального центра. Помощь медиков также потребовалась 31-летней пассажирке иномарки.

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