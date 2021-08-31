Трое детей пострадали при столкновении двух авто в центре Волгограда

Волгоград, 31 августа. Столкновение двух легковушек в Центральном районе Волгограда закончилось травмированием четырех человек, в том числе троих детей.

Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России, виновницей ДТП стала 28-летняя женщина-водитель за рулем LADA Priora.

«Двигаясь по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского района, при развороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении.

В результате столкновения травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров отечественной легковушки. 14-летняя девочка, четырехлетний мальчик и семимесячная малышка были госпитализированы в одну из больниц регионального центра. Помощь медиков также потребовалась 31-летней пассажирке иномарки.