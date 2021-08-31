Политолог Ищенко обозначил мотив США в переносе встречи Байдена с Зеленским

Киев, 31 августа. США специально унижают президента Украины Владимира Зеленского, перенося встречу с его американским коллегой Джо Байденом, отметил политолог Ростислав Ищенко.

Вашингтон рассчитывает, что украинский лидер добровольно откажется от поездки в Соединенные Штаты. Американская сторона неоднократно посылала Киеву такой сигнал, раз за разом перенося встречу Зеленского с Байденом, считает эксперт.

«Демонстративное американское унижение Зеленского должно было привести к тому, что украинская сторона, потеряв терпение, сама бы отказалась от визита», — объяснил Ищенко.

Однако, по словам политолога, в США недооценили «холопское упорство» киевских властей, которые готовы ждать в «барской приемной» сколько угодно, передает «Украина.ру».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне перенесена с 31 августа на 1 сентября, передает НСН. Изначально планировалось, что лидеры двух стран проведут переговоры 30 августа.

Говоря о причинах переноса визита Зеленского в США, политолог Дмитрий Абзалов выразил мнение, что это связано с выводом американских войск из Афганистана. В случае проведения встречи 31 августа она была бы сметена афганской повесткой, уточнил эксперт.