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Швеция заявила о «брошенном Россией вызове» в отношении Евросоюза
Политика
Швеция заявила о «брошенном Россией вызове» в отношении Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Стокгольм, 31 августа. Москва якобы покушается на ценности и интересы Брюсселя, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Политик отреагировала на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля. Парламентарий поинтересовался взаимоотношениями Москвы и Стокгольма. Она назвала единственное препятствие для диалога, которым оказался «брошенный Россией вызов» Евросоюзу.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — подчеркнула руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвал увеличить число наступательных средств из-за якобы угрозы столкновения с Россией. По его словам, Москва будто бы может совершить вооруженную атаку на Стокгольм. Бюден не предоставил никаких доказательств, однако поспешил переложить ответственность на РФ за «подрыв» европейской структуры безопасности.

Швеция также выступила как один из учредителей фонда «Партнерство за сильную Украину», предполагающего противодействие некому влиянию Москвы на Киев, передает Национальная служба новостей. Запуск работы намечен на декабрь этого года.

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россия евросоюз швеция
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