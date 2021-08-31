В России заразились коронавирусом еще 17 813 человек

Москва, 31 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 17 813 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,7%. Зарегистрировано 795 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 624 пациента.

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков ранее назвал анализы, которые необходимо сдать людям, переболевшим коронавирусом. Прежде всего нужно проверить кровь на угрозу развития тромбоза.