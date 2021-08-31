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Дань памяти: 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом
Общество
Дань памяти: 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом
Федеральное агентство новостей  / 

Лето закончилось, наступает сентябрь. Возвращаются в школу дети, студенты снова заполняют университетские аудитории. День знаний в России ― праздник, безусловно, торжественный. Во всех школах проводят праздничные линейки, первоклассников поздравляют с началом нового этапа в жизни.

Но не только радость и предвкушение чего-то нового и интересного мы чувствуем в этот день. Черной, траурной меткой выделяется в календаре 1 сентября после страшнейшей трагедии в бесланской школе. Страна была потрясена масштабом и жестокостью этого преступления. Именно в память о более 300 погибших в этот день в Беслане, большей частью которых были женщины и дети, властями был установлен День солидарности в борьбе с терроризмом.

Дань памяти: 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом
pixabay.com  / 

Трагические вехи истории

В истории современной России, к сожалению, немало печальных страниц. По статистике, Россия находится на втором месте среди стран, пострадавших от терроризма в период с 1994-го по 2004 годы. Страна помнит и чтит память погибших во время теракта на Дубровке, при взрыве дома на улице Гурьянова, в московском метро, Волгодонске, Волгограде, аэропорту Домодедово и других трагедиях.

Благодаря активной работе спецслужб в России сегодня наблюдается тенденция к снижению террористической активности. Последний масштабный теракт случился в Санкт-Петербурге в 2017 году. В начале апреля взрыв прогремел в метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Теракт был осуществлен террористом-смертником. В тот день погибли 15 человек, травмы получили более 100 пассажиров. Еще одно взрывное устройство было вовремя обнаружено на станции «Площадь Восстания», трагедию предотвратили. В августе этого года суд пересмотрел сроки заключения некоторых участников теракта, сократив их на несколько месяцев. Для главных виновных сроки наказания остались неизменными.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября было выбрано, как уже говорилось, из-за привязки к событиям в Беслане. В этот день страна в едином порыве отдает дань памяти всем, кто пал жертвой теракта: как рядовым гражданам, так и сотрудникам спецслужб, погибшим при выполнении служебного долга.

Главные российские СМИ, в частности, печатные издания, начинают этот день с памятных статей, где снова вспоминают тех, чья жизнь трагически оборвалась по вине террористов. Журналисты-расследователи выпускают отдельные документальные выпуски, посвященные крупным терактам, произошедшим в России.

Московские власти приняли решение о возможности переноса празднования Дня города, если он вдруг совпадает с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Для объединения всех слоев общества в борьбе со страшной угрозой государственные и общественные организации проводят 3 сентября различные информационные и просветительские мероприятия, которые не только посвящены памяти жертв атак террористов, но и направлены на информирование населения о том, как важно сохранять бдительность и осторожность, как противодействовать пропаганде и вербовке в незаконные организации молодых людей.

Террористические атаки вне зависимости от их масштаба и количества жертв ― это всегда трагедия сотен людей. Сегодня приоритетная задача для всех стран и работающих в них спецслужб ― сделать так, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

Дань памяти: 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом
pixabay.com  / 

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