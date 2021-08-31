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Политолог Иванов: Киев отказался от Донбасса, а тот давно идет своим путем
Украина
Политолог Иванов: Киев отказался от Донбасса, а тот давно идет своим путем
Федеральное агентство новостей  / 

Украинские власти говорят о том, что войны в Донбассе не будет. По сути, Киев давно отказался от Донбасса, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Наступление на Донбасс

Украинские военные не перейдут в наступление на Донбасс без «экстраординарных условий». Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, наступление подразумевает гибель мирного населения, на это власти страны не пойдут. Такой вариант возможен лишь в одном случае.

Политолог Иванов: Киев отказался от Донбасса, а тот давно идет своим путем
facebook.com  / Churikov Vasyl

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — добавил Арестович.

Киев давно отказался от Донбасса

Политолог Максим Жаров отметил, что Киев вместо реальных действий по исполнению Минских соглашений в очередной раз занимается сотрясением воздуха.

«По сути, это заявление Арестовича направлено на поддержание «боевого духа» в частях ВСУ, находящихся на линии разграничения. Этим Киев занимается все эти пять лет. Поэтому даже накануне встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне вряд ли это заявление достойно какого-то особого внимания», — заключил Максим Жаров.

Политолог Иванов: Киев отказался от Донбасса, а тот давно идет своим путем
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог Андрей Иванов считает, что это — очень хорошее заявление со стороны Киева. Фактически украинские власти говорят о том, что войны в Донбассе не будет. Россия же не собирается ни на кого нападать. По сути, Киев давно отказался от Донбасса.

«Он ему попросту не нужен. Прежде всего потому, что менталитет жителей этого многострадального края не соответствует самой идее украинской государственности. В Донбассе ведь не было межэтнического конфликта. Там столкнулись идеи цивилизации и города с одной стороны, с украинской была попытка навязывать селянский образ жизни. Украина может существовать только в парадигме отсталости, и жители урбанизированного Донбасса сюда никак не вписываются. Сейчас Киев это признал. Но и без этого Донбасс давно идет своим путем», — добавил Андрей Иванов.

Кроме того, ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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россия донбасс украина
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