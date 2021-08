Рытьё ям другим. Жизнь карает за пакостный выбор. Колонка Анатолия Вассермана

(Предваряя статью уважаемого колумниста, напоминаем: по просьбе Анатолия Вассермана его колонки выходят с авторский орфографией и пунктуацией. Имена собственные автор, по его словам, пишет, опираясь на языковую норму страны происхождения упоминаемого им персонажа. Также напоминаем, что Соединенные Штаты автор называет Соединенными Государствами Америки, сокращенно — СГА, а под Россией как правило подразумевает всю территорию бывшего СССР. Кроме того, сразу обращаем внимание: упоминаемые в тексте «каеда» и «исламское государство»1 являются отсылкой к признанным экстремистскими и запрещенными в РФ террористическими образованиями «Аль-Каеда» и ИГИЛ1.

В 2012‑м в статье «Войну готовили заблаговременно» я описал, как по ходу двухдесятилетней паузы между первыми двумя европейскими фазами Мировой войны Британия во многом попустительствовала побеждённой Германии, чтобы сделать её вновь достаточно серьёзным противовесом своей союзнице Франции, а Соединённые Государства Америки старательно раскармливали Германию и Россию (в ту эпоху именуемую Союз Советских Социалистических Республик) в качестве противовесов союзной им Британии. В нескольких последующих статьях отметил, что англосаксонская цивилизация формировалась в географических условиях, несколько веков подряд принуждавших её поддерживать вторую из близлежащих сил против первой и отворачиваться от союзной второй силы, как только та вследствие совместной победы станет первой. За века необходимость стала привычкой (и заодно распространилась на другие сферы деятельности, так что для англосаксов ложь — по возможности заранее подготовленная — так же нормальна, как честность и строжайшее соблюдение обязательств — для русских, чья цивилизация формировалась в принципиально иных географических условиях).

Решение вроде бы простое и надёжное. Вторую силу всегда можно найти — в крайнем случае сформировать. И противоборствующие силы, нацеленные враг на врага, скорее всего не смогут отвлечься ещё и на англосаксов. Но Хенри Луис Августович Менкен (1880.12.09–1956.01.29) отметил 1917.11.16: «there is always a well-known solution to every human problem — neat, plausible, and wrong» (я обычно не перевожу дословно, а пересказываю расширенно: у каждой сколь угодно сложной задачи существует простое, очевидное, легко понятное, удобоисполнимое неверное решение). В частности, чем выгоднее быстро найденное деяние, тем вероятнее нежелательные долгосрочные последствия.

Повторяемая несколько веков стратегия опоры на вторую силу стала в конце концов очевидна едва ли не всем потенциальным вторым силам. Так, в эпоху формирования англо-французского союза и первых попыток (увы, в конце концов удавшихся) втянуть в него Россию (в качестве источника пушечного мяса) военный разведчик, писатель (под псевдонимом Вандам), автор трудов по геополитике, геостратегии и стратегической географии генерал-майор (1917) Алексей Ефимович Едрихин (1867.03.17–1933.09.16) отметил:

«Плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом!»

Поэтому англосаксам приходится всё глубже втягиваться в организуемые под их руководством конфликты, чтобы доказать потенциальным партнёрам, что их не только используют.

В Семилетней войне Британия на европейском театре боевых действий всего лишь финансировала Пруссию (а британские войска отбивали у Франции колонии — нынешние Индию и Канаду), но уже через три десятилетия ей пришлось направить на континент немалые собственные силы, не говоря уж о морских сражениях. А через век после окончания её войн против Франции она воевала уже вместе с Францией — да так упорно, что немалая часть прослойки общества, дающей кадры для администрации колоний, осталась на полях сражений, и пришлось замещать её местными уроженцами, всего через поколение решившими, что с управлением они сами справятся: распад британской колониальной империи начался сразу после второй фазы всё той же Мировой войны. Причём эта фаза поставила под угрозу само существование Британии: высадка немцев на остров — через пролив шириной всего 32 км — была вполне возможна, и чтобы перенацелить немецкие военные усилия, потребовались чудеса британской изворотливости, включая вброс разнобезобразной дезинформации о состоянии России, в том числе через британского агента адмирала (1940.01.01) Вильхельма Франца Карловича Канариса (1887.01.01–1945.04.09) — начальника (1935.01.01–1944.02.12) военной разведки и контрразведки (abwehr — защита) Германии.

То, что Германия, восстановленная при активной поддержке англосаксов и возглавленная тщательно подысканным фанатичным англофилом Адольфом Алоизовичем Хитлером (1889.04.20–1945.04.30), повернулась против англосаксов — как говорят программисты, не баг, а фича (не случайная ошибка, а неотъемлемая — хотя и неочевидная — особенность). Вторая сила должна быть сопоставима с первой — иначе противостояния не получится. Значит, у неё должны быть и сопоставимые по размаху стремления. И обе эти силы должны быть немногим слабее (а то и сильнее) самих англосаксов: иначе незачем их опасаться и против них интриговать. В частности, англо-германское противостояние, породившее первые две европейские фазы Мировой войны, порождено конкуренцией за мировой рынок сбыта промышленной продукции обеих стран, но сходные стремления были тогда же и у Франции (уже затухающие), и у Соединённых Государств Америки, что и позволило Британии дважды подряд втянуть эти страны в войну, да ещё и на своей стороне.

Даже некрупные группировки, создаваемые для противодействия кому-то неудобному для англосаксов, должны обрастать соответствующими амбициями.

Финансирование террористических группировок, противодействовавших правительству Афганистана, пришедшему во власть обычным для тех краёв путём — государственным переворотом, но неожиданно для всех сравнительно прогрессивному, за что мы и согласились поддержать его даже военной силой, потребовало создать обширную базу данных (на арабском база, основа — каеда*, а определённый артикль — аль). Вести её поручили мальчику из хорошей арабской семьи Усаме Мухаммадовичу бен Ладену (1957.03.10–2011.05.02), чей отец Мухаммад Авадович успел к тому времени заработать около полумиллиарда долларов (в пересчёте на нынешние — миллиардов 5–10) строительным бизнесом. Но Усама счёл религиозно недопустимым ввод войск неверных — всё тех же англосаксов — в родную Саудовскую Аравию даже для её защиты от сравнительно светского Ирака и перенацелил часть террористов, чья зарплата проходила через его руки, против своих недавних нанимателей. Ибо полагал уход наших войск из Афганистана не просто военной победой, но ещё и доказательством поддержки его дела и его организации непосредственно единственным богом (в арабском бог — лах, и в сочетании с определённым артиклем можно было бы перевести «аллах» как «этот бог», но с учётом особенностей вероучения правильнее понимать именно как «единственный бог»). По его логике, без божьей помощи невозможно сокрушить сверхдержаву — значит, и другую сверхдержаву бог поможет разбить.

Битому неймётся. Для разгрома светской и прогрессивной власти в Сирии англосаксы вновь набрали террористов, да ещё и укрепили офицерами иракской армии, сокрушённой ими в основном путём подкупа её генералов. Ещё Филипп II Аминтович Аргеад (382–336 до нашей эры) — царь Македонии, завоеватель Греции, более всего известный нам как отец прозванного Великим за многие победы и громадный размах завоеваний Александра III (356.07.20–323.06.10 до нашей эры) — сказал: осёл, гружёный золотом, возьмёт любую крепость. Понятно, часть столь хорошо организованной банды решила кормиться не из рук СГА, но с захваченных нефтяных месторождений в Ираке и Сирии. Провозгласила себя исламским государством*. Ради запугивания непокорных наняла на нефтяные деньги режиссёров с явно немалым голливудским опытом для постановки публичных массовых убийств, так что её признали террористической даже сами англосаксы и добились её запрета по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Впрочем, похоже, что данная часть антисирийской группировки действовала изначально с ведома (а возможно, и с подачи) СГА: ведь её террористический статус дал чуть ли не законное основание присутствию СГА на территории Сирии. Но когда наши воздушно-космические силы и переподготовленные нашими инструкторами войска легального — законного — и легитимного — поддерживаемого народом — правительства Сирии всерьёз взялись за террористов, прикрывающихся исламскими лозунгами, те начали кусать вскормившее их вымя. Недавние теракты в кабульском аэропорту и около гостиницы, где ждали вылета иностранцы (в основном — те же англосаксы), в очередной раз напомнили всему миру, что главный после второй фазы Мировой войны спонсор терроризма — СГА — так и не смог придумать способ защититься от заразы, им же выращиваемой.

Цивилизационные особенности складываются веками. Держатся тоже веками — даже после утраты своей полезности. Не сомневаюсь: англосаксы ещё долго будут выстраивать ловушки для всех, кого сочтут опасными или съедобными. Ещё долго будут пытаться воевать чужими руками. И ещё долго будут попадать в собственные ловушки, получать удары от нанятых ими рук… Нам же ещё долго придётся напоминать им то, что они сами очень любят повторять, но очень не любят исполнять: честность — лучшая политика.

