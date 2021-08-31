В каждой косметичке найдется место средству, которое способно мгновенно освежить и преобразить кожу. Именно такой «палочкой-выручалочкой» и становится гидрогелевая маска для лица. Как она работает? Чем отличается от аналогов на тканевой основе и обычных кремовых масок? И какие компоненты в ее составе окажутся действительно полезными для кожи?

Журналист ФАН разобрался в особенностях модного бьюти-средства и составил рейтинг лучших гидрогелевых масок.

Что такое гидрогелевая маска

Маски используются в качестве дополнительного средства ухода для усиленного увлажнения, питания кожи, ее осветления или решения других косметологических проблем. Традиционные кремовые с задачей увлажнения справляются не слишком хорошо. Высыхая на лице, они могут приводить к обратному эффекту: вытягивать из кожи влагу и подсушивать ее.

Гидрогелевые маски работают иначе. Их основа абсолютно инертна и способностью впитывать жидкости не обладает. Их изготавливают из нейтрального биополимера, на который наносят активный состав, или из каррагинана — вещества, которое получают из красных водорослей. Оно обладает желеобразной консистенцией, содержит питательные и антиоксидантные вещества и дополнительно увлажняет кожу.

Каждая гидрогелевая маска заключена в индивидуальную упаковку, что позволяет активному составу сохранять свои свойства как можно дольше. При нанесении на лицо состав равномерно распределяется по коже. При этом достигаются три значимых эффекта.

«Парниковый». Основа из биополимера — не дышащая. Она останавливает движение воздуха и позволяет температуре под маской повышаться. Благодаря этому кожа активнее поглощает действующие вещества и насыщается влагой. Экспресс-эффект. Концентрация активных компонентов в составе бьюти-средства многократно выше, чем в кремовых масках. Благодаря этому и эффект использования оказывается куда более выраженным. После однократной процедуры можно заметить, что кожа посвежела, посветлела и стала более увлажненной. Комплексный уход. Смывать состав после удаления пленки с лица не нужно, как и использовать (в большинстве случаев) увлажняющий или питательный крем. Состав средства — самодостаточный и отлично выполняет функцию ухода, не нуждаясь в помощниках.

Факт. Гидрогелевые маски пришли в бьюти-индустрию из Кореи, но сегодня их предлагают также европейские и российские косметические бренды.

Федеральное агентство новостей /

Чем отличаются гидрогелевая и тканевая маски

Исключительно типом основы, которая определяет возможности маски и удобство ее применения.

Целлюлозная основа — дышащая, она пропускает воздух. Она мягкая, потому хорошо прилегает к рельефным участкам лица, например крыльям носа и подбородку. Она не способна прилипать к коже, потому попытка встать с дивана и пройтись с ней по квартире обернется необходимостью все время поправлять ее на лице и возвращать на место.

Полимерная или каррагинановая основы, используемые при производстве гидрогелевых масок, обладают другими особенностями.

Не пропускают воздух . Не дышат, а значит, не позволяют влаге с поверхности кожи испаряться, тем самым обеспечивая более выраженное увлажнение.

. Не дышат, а значит, не позволяют влаге с поверхности кожи испаряться, тем самым обеспечивая более выраженное увлажнение. Плотные, недостаточно хорошо прилегают к рельефным участкам лица . Чтобы справиться с этим недостатком, производители нередко разделяют маску на две части: верхняя покрывает лоб, щеки и нос, а нижняя — только подбородок.

. Чтобы справиться с этим недостатком, производители нередко разделяют маску на две части: верхняя покрывает лоб, щеки и нос, а нижняя — только подбородок. Не сползают с кожи. Лекала хорошо фиксируются на лице, поэтому с ними можно спокойно ходить по квартире и заниматься домашними делами. Но при этом стоит помнить, что любая маска — это дополнительный вес, а значит, растягивающее воздействие на кожу. И если вы ожидаете от нее лифтинг-эффекта, во время процедуры стоит все-таки принять горизонтальное положение.

Эти свойства позволяют гидрогелевой маске лучше справляться с задачами увлажнения и тонизирования кожи, в том числе обезвоженной, возрастной, тусклой. При этом тканевые маски будут полезнее при необходимости противовоспалительного ухода, питания кожи, решения антивозрастных проблем.

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Ценные компоненты гидрогелевых масок

В дополнение к увлажнению от бьюти-продукта можно получить и другие ценные эффекты. Они зависят от компонентов активного состава.

Алоэ. Гелевая пропитка из алоэ отлично увлажняет и помогает справиться с микроповреждениями кожи: обветриванием, ранками после механической чистки, раздражением. Увлажняющая гидрогелевая маска с алоэ хорошо успокаивает эпидермис и способствует его заживлению.

Золото. В составе может применяться коллоидное золото, причем даже в абсолютно недорогих гидрогелевых масках из Кореи. Это вещество обладает противовоспалительным эффектом. Гидрогелевая маска с золотом позволит справиться с последствиями раздражения, уменьшит высыпания на проблемной коже и придаст ей тонус.

Муцин улитки. Еще один популярный корейский бьюти-компонент, который отлично увлажняет, возвращает эпидермису тонус и способствует регенерации тканей. Но стоит помнить, что муцин — вещество животного происхождения и может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому перед использованием каплю состава стоит нанести на тыльную сторону руки и подождать минут 20. Если кожа не покраснела, маску можно уверенно использовать.

Коллаген. Еще одно мощное увлажняющее средство. Гидрогелевая маска с коллагеном станет средством реанимации лица после дня на пляже или прогулки в зимнюю стужу. Коллаген при этом работает только на поверхности эпидермиса, в структуру кожи он не проникает. Но увлажненная кожа в любом возрасте выглядит более молодой и здоровой, чем обезвоженная.

Витамин С. Это вещество обладает антиоксидантным, защитным, регенеративным и осветляющим действием. А благодаря индивидуальной упаковке маски сохраняется до момента ее контакта с кожей. Такой компонент будет исключительно полезен в антивозрастном уходе.

Ретинол. Молекулы ретинола проникают в структуру тканей и «оживляют» клетки. Вещество стимулирует выработку коллагена, тем самым обеспечивая омолаживающий эффект. Антивозрастная гидрогелевая маска с этим компонентом может применяться в качестве средства омоложения курсом, но только осенью или зимой. Причина в том, что ретинол повышает чувствительность эпидермиса к солнцу, и его использование летом может стать причиной появления пигментации.

Жемчуг. В составе используются жемчужная пудра и растительные компоненты. Гидрогелевая маска с жемчугом смягчает и разглаживает кожу, а после удаления придает лицу легкое сияние.

Пептиды. Еще один эффективный антивозрастной компонент. Пептиды улучшают структуру тканей, сглаживают мелкие морщинки, повышают микроциркуляцию. Они нередко входят в состав гидрогелевых патчей, которые используются для борьбы с возрастными изменениями кожи вокруг глаз.

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Как использовать гидрогелевую маску

Чтобы получить максимально выраженный эффект увлажнения, повышения тонуса и сияния кожи, следует придерживаться нескольких правил.

Наносить только на очищенную кожу. Предварительно лицо следует умыть и увлажнить тоником. Активные вещества проникнут глубже, если дополнительно использовать пилинг — ферментативный или скатку. Раскрывать упаковку непосредственно перед использованием. Делать это заранее, чтобы оценить, как выглядит или пахнет маска, не стоит. Прилечь, а потом нанести на лицо. Основа лучше распределяется и не вызывает растяжения кожи. Кроме того, если вы используете противоотечную гидрогелевую маску, в таком положении она обеспечит правильную микроциркуляцию и более выраженный эффект. Распределить по лицу аккуратно, прижать в области носа и подбородка, чтобы основа хорошо прилегала к коже. Выдержать рекомендованное производителем время. Как правило, достаточно 10–20 минут, но есть средства, которые рекомендуется выдерживать дольше, до 40 минут. Снять основу и распределить остатки состава по лицу. Умываться после этого не нужно, как и дополнительно наносить крем. Не использовать средство повторно. Каждая гидрогелевая маска предназначена для однократного применения. Ее активные компоненты полностью поглощаются кожей.

Факт. Один из форматов средства — многоразовые гидрогелевые маски. Они представляют собой гель, который рекомендуется наносить на лицо плотным слоем и оставлять до полного высыхания или на всю ночь. Ночные гидрогелевые маски — несмываемые, по способности увлажнять кожу они значительно превосходят обычные кремовые. Но полимерной основы у них нет, поэтому «парниковым» эффектом и связанными с ним преимуществами они не обладают.

Лучшая гидрогелевая маска для лица — рейтинг ФАН

Мы сделали подборку бьюти-средств по отзывам покупателей и бьюти-блогеров. В него вошли популярные средства корейских торговых марок и европейские продукты с усовершенствованной формулой.

Petitfee с черным жемчугом и золотом

prt scr Яндекс.Маркет /

Главный активный компонент маски — гиалуроновая кислота, которая обеспечивает мгновенный эффект увлажнения. Ее действие дополнено коллоидным золотом, обладающим тонизирующим и противовоспалительным действием. Комплекс активных масел, экстракт черного жемчуга и бета-глюкан глубоко увлажняют и тонизируют, поддерживают восстановление тканей и придают сияние. Удобен и формат: маска разделена на две части, что позволяет ей хорошо прилегать к лицу.

По отзывам, гидрогелевые маски Petitfee освежают и разглаживают кожу уже после первого применения. Они незаменимы, когда нужно быстро привести лицо в порядок и буквально за несколько минут восстановить тонус кожи. Некоторые покупательницы отмечают охлаждающее и противоотечное действие, выравнивание цвета лица. В использовании средство очень комфортно и приятно.

Средняя цена — 199 рублей.

KuMiHo с экстрактом черного жемчуга

prt scr Яндекс.Маркет /

Средство экспресс-увлажнения и тонизирования, быстро восстанавливает гидролипидный барьер кожи. Обладает лифтинг-эффектом и бережно ухаживает за эпидермисом, ускоряя обменные процессы и регенерацию тканей. В состав добавлен экстракт черного жемчуга, однако его действие вряд ли стоит принимать во внимание. На первом месте в составе средства ― вода и глицерин. Жемчуг придает коже легкое сияние после процедуры.

По отзывам, гидрогелевые маски KuMiHo удобны в использовании, так как состоят из двух лекал. Легко наносятся, не сползают при экспликации, избыточная влага при нанесении не ощущается. При этом чувство приятного холодка не оставляет, как и выраженный комфорт после удаления пленки. Никакого ощущения липкости, стянутости или жирного блеска, только светлая и заметно увлажненная кожа с микроблестками.

Средняя цена — 99 рублей.

Koelf с золотом и маточным молочком

prt scr Яндекс.Маркет /

В отличие от подавляющего большинства аналогов, гидрогелевые маски Koelf не только увлажняют, но и заметно питают ткани, поэтому подходят для антивозрастного ухода. Их активные компоненты — глицерин и коллоидное золото, а вспомогательные ― касторовое масло, комплекс растительных экстрактов. Эссенция растворяется на поверхности эпидермиса и проникает в его структуру, повышая эластичность тканей, местный иммунитет, смягчает кожу и укрепляет ее каркас. Маточное молочко ускоряет обменные процессы, способствует обновлению клеток.

Пользовательницы отмечают, что лекала несложно подогнать по форме лица, поэтому накладывать их удобно. В процессе использования заметны приятный аромат, эффект охлаждения и увлажнения. После снятия пленки кожа ощущается бархатистой и напитанной. Среди минусов называют неспособность средства убирать отеки и неудобное прилегание в области носа и глаз.

Средняя цена — 200 рублей.

Витэкс Happy Time с гиалуроновой кислотой и изумрудными водорослями

prt scr Яндекс.Маркет /

Средство предназначено для эффективного увлажнения кожи. Гидрогелевые маски Happy Time поставляются без полимерной основы. Их нужно наносить на лицо плотным слоем 2–3 раза в неделю вместо ночного крема и оставлять до полного впитывания. В составе этого продукта — гиалуроновая кислота, дополненная активными растительными компонентами. Биоактивные вещества изумрудных водорослей, зеленого и черного чая активизируют работу клеток, способствуют обновлению тканей, улучшают местный иммунитет.

По отзывам, состав обладает жидкой консистенцией и приятным запахом, хорошо распределяется. Впитывается за 15–20 минут, после чего на лице остается пленка, предупреждающая испарение влаги. Утром пленка уже не заметна, при этом кожа выглядит увлажненной и свежей. Расходуется средство быстро, но и стоит недорого.

Средняя цена — 333 рубля.

Natura Siberica Суперувлажнение Fresh SPA

prt scr Яндекс.Маркет /

Средство — в объемной упаковке, расходуется экономично. Наносить его нужно тонким слоем и выдерживать не менее 15 минут. После такого ухода кожа приобретает бархатистость, выраженную увлажненность и здоровый вид. Причиной тому — комплекс натуральных экстрактов растений и розовой глины в маске. Она содержит экстракты ромашки и календулы, курильского чая, вечерницы сибирской. Розовая глина включает спектр ценных минералов, которые улучшают обменные процессы в тканях и обладают омолаживающим действием.

По отзывам пользовательниц, маска отлично освежает кожу и борется с воспалениями. Она комфортна в нанесении и использовании, обладает приятным запахом и легко распределяется благодаря гелеобразной консистенции. Во время нанесения ощущается приятный холодок, но после удаления состава кожу слегка стягивает. При этом заметны противоотечный, тонизирующий и лифтинг-эффекты, тогда как увлажнение выражено в меньшей степени.

Средняя цена — 250 рублей.