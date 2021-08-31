В каждой косметичке найдется место средству, которое способно мгновенно освежить и преобразить кожу. Именно такой «палочкой-выручалочкой» и становится гидрогелевая маска для лица. Как она работает? Чем отличается от аналогов на тканевой основе и обычных кремовых масок? И какие компоненты в ее составе окажутся действительно полезными для кожи?
Журналист ФАН разобрался в особенностях модного бьюти-средства и составил рейтинг лучших гидрогелевых масок.
Что такое гидрогелевая маска
Маски используются в качестве дополнительного средства ухода для усиленного увлажнения, питания кожи, ее осветления или решения других косметологических проблем. Традиционные кремовые с задачей увлажнения справляются не слишком хорошо. Высыхая на лице, они могут приводить к обратному эффекту: вытягивать из кожи влагу и подсушивать ее.
Гидрогелевые маски работают иначе. Их основа абсолютно инертна и способностью впитывать жидкости не обладает. Их изготавливают из нейтрального биополимера, на который наносят активный состав, или из каррагинана — вещества, которое получают из красных водорослей. Оно обладает желеобразной консистенцией, содержит питательные и антиоксидантные вещества и дополнительно увлажняет кожу.
Каждая гидрогелевая маска заключена в индивидуальную упаковку, что позволяет активному составу сохранять свои свойства как можно дольше. При нанесении на лицо состав равномерно распределяется по коже. При этом достигаются три значимых эффекта.
- «Парниковый». Основа из биополимера — не дышащая. Она останавливает движение воздуха и позволяет температуре под маской повышаться. Благодаря этому кожа активнее поглощает действующие вещества и насыщается влагой.
- Экспресс-эффект. Концентрация активных компонентов в составе бьюти-средства многократно выше, чем в кремовых масках. Благодаря этому и эффект использования оказывается куда более выраженным. После однократной процедуры можно заметить, что кожа посвежела, посветлела и стала более увлажненной.
- Комплексный уход. Смывать состав после удаления пленки с лица не нужно, как и использовать (в большинстве случаев) увлажняющий или питательный крем. Состав средства — самодостаточный и отлично выполняет функцию ухода, не нуждаясь в помощниках.
Факт. Гидрогелевые маски пришли в бьюти-индустрию из Кореи, но сегодня их предлагают также европейские и российские косметические бренды.
Чем отличаются гидрогелевая и тканевая маски
Исключительно типом основы, которая определяет возможности маски и удобство ее применения.
Целлюлозная основа — дышащая, она пропускает воздух. Она мягкая, потому хорошо прилегает к рельефным участкам лица, например крыльям носа и подбородку. Она не способна прилипать к коже, потому попытка встать с дивана и пройтись с ней по квартире обернется необходимостью все время поправлять ее на лице и возвращать на место.
Полимерная или каррагинановая основы, используемые при производстве гидрогелевых масок, обладают другими особенностями.
- Не пропускают воздух. Не дышат, а значит, не позволяют влаге с поверхности кожи испаряться, тем самым обеспечивая более выраженное увлажнение.
- Плотные, недостаточно хорошо прилегают к рельефным участкам лица. Чтобы справиться с этим недостатком, производители нередко разделяют маску на две части: верхняя покрывает лоб, щеки и нос, а нижняя — только подбородок.
- Не сползают с кожи. Лекала хорошо фиксируются на лице, поэтому с ними можно спокойно ходить по квартире и заниматься домашними делами. Но при этом стоит помнить, что любая маска — это дополнительный вес, а значит, растягивающее воздействие на кожу. И если вы ожидаете от нее лифтинг-эффекта, во время процедуры стоит все-таки принять горизонтальное положение.
Эти свойства позволяют гидрогелевой маске лучше справляться с задачами увлажнения и тонизирования кожи, в том числе обезвоженной, возрастной, тусклой. При этом тканевые маски будут полезнее при необходимости противовоспалительного ухода, питания кожи, решения антивозрастных проблем.
Ценные компоненты гидрогелевых масок
В дополнение к увлажнению от бьюти-продукта можно получить и другие ценные эффекты. Они зависят от компонентов активного состава.
Алоэ. Гелевая пропитка из алоэ отлично увлажняет и помогает справиться с микроповреждениями кожи: обветриванием, ранками после механической чистки, раздражением. Увлажняющая гидрогелевая маска с алоэ хорошо успокаивает эпидермис и способствует его заживлению.
Золото. В составе может применяться коллоидное золото, причем даже в абсолютно недорогих гидрогелевых масках из Кореи. Это вещество обладает противовоспалительным эффектом. Гидрогелевая маска с золотом позволит справиться с последствиями раздражения, уменьшит высыпания на проблемной коже и придаст ей тонус.
Муцин улитки. Еще один популярный корейский бьюти-компонент, который отлично увлажняет, возвращает эпидермису тонус и способствует регенерации тканей. Но стоит помнить, что муцин — вещество животного происхождения и может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому перед использованием каплю состава стоит нанести на тыльную сторону руки и подождать минут 20. Если кожа не покраснела, маску можно уверенно использовать.
Коллаген. Еще одно мощное увлажняющее средство. Гидрогелевая маска с коллагеном станет средством реанимации лица после дня на пляже или прогулки в зимнюю стужу. Коллаген при этом работает только на поверхности эпидермиса, в структуру кожи он не проникает. Но увлажненная кожа в любом возрасте выглядит более молодой и здоровой, чем обезвоженная.
Витамин С. Это вещество обладает антиоксидантным, защитным, регенеративным и осветляющим действием. А благодаря индивидуальной упаковке маски сохраняется до момента ее контакта с кожей. Такой компонент будет исключительно полезен в антивозрастном уходе.
Ретинол. Молекулы ретинола проникают в структуру тканей и «оживляют» клетки. Вещество стимулирует выработку коллагена, тем самым обеспечивая омолаживающий эффект. Антивозрастная гидрогелевая маска с этим компонентом может применяться в качестве средства омоложения курсом, но только осенью или зимой. Причина в том, что ретинол повышает чувствительность эпидермиса к солнцу, и его использование летом может стать причиной появления пигментации.
Жемчуг. В составе используются жемчужная пудра и растительные компоненты. Гидрогелевая маска с жемчугом смягчает и разглаживает кожу, а после удаления придает лицу легкое сияние.
Пептиды. Еще один эффективный антивозрастной компонент. Пептиды улучшают структуру тканей, сглаживают мелкие морщинки, повышают микроциркуляцию. Они нередко входят в состав гидрогелевых патчей, которые используются для борьбы с возрастными изменениями кожи вокруг глаз.
Как использовать гидрогелевую маску
Чтобы получить максимально выраженный эффект увлажнения, повышения тонуса и сияния кожи, следует придерживаться нескольких правил.
- Наносить только на очищенную кожу. Предварительно лицо следует умыть и увлажнить тоником. Активные вещества проникнут глубже, если дополнительно использовать пилинг — ферментативный или скатку.
- Раскрывать упаковку непосредственно перед использованием. Делать это заранее, чтобы оценить, как выглядит или пахнет маска, не стоит.
- Прилечь, а потом нанести на лицо. Основа лучше распределяется и не вызывает растяжения кожи. Кроме того, если вы используете противоотечную гидрогелевую маску, в таком положении она обеспечит правильную микроциркуляцию и более выраженный эффект.
- Распределить по лицу аккуратно, прижать в области носа и подбородка, чтобы основа хорошо прилегала к коже.
- Выдержать рекомендованное производителем время. Как правило, достаточно 10–20 минут, но есть средства, которые рекомендуется выдерживать дольше, до 40 минут.
- Снять основу и распределить остатки состава по лицу. Умываться после этого не нужно, как и дополнительно наносить крем.
- Не использовать средство повторно. Каждая гидрогелевая маска предназначена для однократного применения. Ее активные компоненты полностью поглощаются кожей.
Факт. Один из форматов средства — многоразовые гидрогелевые маски. Они представляют собой гель, который рекомендуется наносить на лицо плотным слоем и оставлять до полного высыхания или на всю ночь. Ночные гидрогелевые маски — несмываемые, по способности увлажнять кожу они значительно превосходят обычные кремовые. Но полимерной основы у них нет, поэтому «парниковым» эффектом и связанными с ним преимуществами они не обладают.
Лучшая гидрогелевая маска для лица — рейтинг ФАН
Мы сделали подборку бьюти-средств по отзывам покупателей и бьюти-блогеров. В него вошли популярные средства корейских торговых марок и европейские продукты с усовершенствованной формулой.
Petitfee с черным жемчугом и золотом
Главный активный компонент маски — гиалуроновая кислота, которая обеспечивает мгновенный эффект увлажнения. Ее действие дополнено коллоидным золотом, обладающим тонизирующим и противовоспалительным действием. Комплекс активных масел, экстракт черного жемчуга и бета-глюкан глубоко увлажняют и тонизируют, поддерживают восстановление тканей и придают сияние. Удобен и формат: маска разделена на две части, что позволяет ей хорошо прилегать к лицу.
По отзывам, гидрогелевые маски Petitfee освежают и разглаживают кожу уже после первого применения. Они незаменимы, когда нужно быстро привести лицо в порядок и буквально за несколько минут восстановить тонус кожи. Некоторые покупательницы отмечают охлаждающее и противоотечное действие, выравнивание цвета лица. В использовании средство очень комфортно и приятно.
Средняя цена — 199 рублей.
KuMiHo с экстрактом черного жемчуга
Средство экспресс-увлажнения и тонизирования, быстро восстанавливает гидролипидный барьер кожи. Обладает лифтинг-эффектом и бережно ухаживает за эпидермисом, ускоряя обменные процессы и регенерацию тканей. В состав добавлен экстракт черного жемчуга, однако его действие вряд ли стоит принимать во внимание. На первом месте в составе средства ― вода и глицерин. Жемчуг придает коже легкое сияние после процедуры.
По отзывам, гидрогелевые маски KuMiHo удобны в использовании, так как состоят из двух лекал. Легко наносятся, не сползают при экспликации, избыточная влага при нанесении не ощущается. При этом чувство приятного холодка не оставляет, как и выраженный комфорт после удаления пленки. Никакого ощущения липкости, стянутости или жирного блеска, только светлая и заметно увлажненная кожа с микроблестками.
Средняя цена — 99 рублей.
Koelf с золотом и маточным молочком
В отличие от подавляющего большинства аналогов, гидрогелевые маски Koelf не только увлажняют, но и заметно питают ткани, поэтому подходят для антивозрастного ухода. Их активные компоненты — глицерин и коллоидное золото, а вспомогательные ― касторовое масло, комплекс растительных экстрактов. Эссенция растворяется на поверхности эпидермиса и проникает в его структуру, повышая эластичность тканей, местный иммунитет, смягчает кожу и укрепляет ее каркас. Маточное молочко ускоряет обменные процессы, способствует обновлению клеток.
Пользовательницы отмечают, что лекала несложно подогнать по форме лица, поэтому накладывать их удобно. В процессе использования заметны приятный аромат, эффект охлаждения и увлажнения. После снятия пленки кожа ощущается бархатистой и напитанной. Среди минусов называют неспособность средства убирать отеки и неудобное прилегание в области носа и глаз.
Средняя цена — 200 рублей.
Витэкс Happy Time с гиалуроновой кислотой и изумрудными водорослями
Средство предназначено для эффективного увлажнения кожи. Гидрогелевые маски Happy Time поставляются без полимерной основы. Их нужно наносить на лицо плотным слоем 2–3 раза в неделю вместо ночного крема и оставлять до полного впитывания. В составе этого продукта — гиалуроновая кислота, дополненная активными растительными компонентами. Биоактивные вещества изумрудных водорослей, зеленого и черного чая активизируют работу клеток, способствуют обновлению тканей, улучшают местный иммунитет.
По отзывам, состав обладает жидкой консистенцией и приятным запахом, хорошо распределяется. Впитывается за 15–20 минут, после чего на лице остается пленка, предупреждающая испарение влаги. Утром пленка уже не заметна, при этом кожа выглядит увлажненной и свежей. Расходуется средство быстро, но и стоит недорого.
Средняя цена — 333 рубля.
Natura Siberica Суперувлажнение Fresh SPA
Средство — в объемной упаковке, расходуется экономично. Наносить его нужно тонким слоем и выдерживать не менее 15 минут. После такого ухода кожа приобретает бархатистость, выраженную увлажненность и здоровый вид. Причиной тому — комплекс натуральных экстрактов растений и розовой глины в маске. Она содержит экстракты ромашки и календулы, курильского чая, вечерницы сибирской. Розовая глина включает спектр ценных минералов, которые улучшают обменные процессы в тканях и обладают омолаживающим действием.
По отзывам пользовательниц, маска отлично освежает кожу и борется с воспалениями. Она комфортна в нанесении и использовании, обладает приятным запахом и легко распределяется благодаря гелеобразной консистенции. Во время нанесения ощущается приятный холодок, но после удаления состава кожу слегка стягивает. При этом заметны противоотечный, тонизирующий и лифтинг-эффекты, тогда как увлажнение выражено в меньшей степени.
Средняя цена — 250 рублей.