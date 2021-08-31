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Прощание с Байденом: когда уйдет «сонный Джо» и кто придет ему на смену
Политика
Прощание с Байденом: когда уйдет «сонный Джо» и кто придет ему на смену
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Позорное бегство армии НАТО из Афганистана каждый день дополняется шокирующими подробностями: так, стало известно, что в ходе недавних терактов в Кабуле многие жертвы были убиты стреляющими в панике американскими солдатами. Есть также основания полагать, что некоторые из 13 американских солдат, убитых в ходе теракта, также были расстреляны своими.

На прощании с телами убитых солдат в Вашингтоне президент США Джо Байден умудрился посмотреть на часы в самый кульминационный момент, а ранее его заметили спящим во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В итоге Байдена начали критиковать даже в демократических СМИ.

Закончится ли очередным провалом встреча Зеленского и Байдена? Займет ли место Байдена Камала Харрис? Как ответит ЕС на провал НАТО — будут ли созданы отдельные войска Европы?

Об этом в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» расскажет политолог, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич.

Брифинг Николая Межевича состоится во вторник, 31 августа, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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