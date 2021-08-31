Рисунок барнаульского школьника появился на почтовом конверте

Барнаул, 31 августа. Десятиклассник из Барнаула Григорий Шатулов победил во всероссийском конкурсе рисунков «Самая длинная смена «Артека» 22.06.1941 — 12.01.1945», и его эскиз нанесли на почтовые конверты.

К 80-летию самой длинной смены «Артека» выпущен художественный маркированный конверт и специальный почтовый штемпель, сообщает «Алтайская правда». Конверт, тираж которого составил 1 000 000 экземпляров, создан по эскизу Григория Шатулова.

Идея рисунка, который украшает конверт, имеет свою историю. Когда юный художник сам был артековцем, он победил в конкурсе «Открой свою дверь синего цвета», который проводила среди ребят «Почта России». В награду Григорий стал почтовым комиссаром лагеря. В ту смену 2019 года из «Артека» в Алтайский край отправили кипарисовую гирлянду в знак благодарности за то, что в 1941 году далекая Белокуриха приютила артековцев. Григорий как почтовый комиссар упаковывал ценный груз на почте лагеря, чтобы отправить потом на свою родину. Эта отправка осталась в памяти школьника и затем стала основой для эскиза.

Как рассказала первый заместитель МДЦ «Артек» Евгения Елисеева, самая длинная смена лагеря продолжалась 1301 день. Она уверена, что такие акции помогут сохранить в памяти современных детей тяжелые героические события военных лет. И каждый, кто увидит конверт, вспомнит о том, что подвиги способны совершать даже самые юные граждане страны.

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