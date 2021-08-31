Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 12:25
12:25
Политика
Представитель талибов заявил о завершении консультаций по новому Правительству Афганистана
12:24
Экономика
Мэр Сочи сообщил о сокращении доли безработных в городе
12:24
Общество
Словакия полностью использовала поставленную в начале года партию вакцины «Спутник V»
12:22
Происшествия
ФАН узнал о состоянии выпавшей из окна пьяной невесты в Алтайском крае
12:21
Происшествия
Коллегия присяжных признала бизнесмена Быкова виновным в организации убийства
12:20
Спорт
Футболист Деян Ловрен рассказал об обучении русскому языку
12:19
Армия
Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах
12:18
Происшествия
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга в Москве попало на видео
12:17
Общество
Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
12:14
Происшествия
Из трех зданий Мосгорсуда эвакуировали 512 человек
Все новости

«Зона Афганистана». Клинцевич о ситуации в Кабуле, бегстве США и миграционных потоках
Общество

События, происходящие в Афганистане заняли все топовые места в рейтингах мировых СМИ. Спешный вывод американских войск из страны, фактическая передача американского вооружения «Талибану» (запрещенная в РФ организация).

Это паническое бегство или спланированная операция по дестабилизации целого региона? Вопрос, который беспокоит россиян, — как это скажется на нашей стране?

Ответить на насущные вопросы Игорь Кимаковский попросил лидера Российского союза ветеранов Афганистана, ветерана боевых действий, полковника запаса Франца Адамовича Клинцевича. Он рассказал, что на самом деле происходит в Афганистане, куда двинутся миграционные потоки и причем здесь Пакистан и Турция.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Зона Афганистана». Клинцевич о ситуации в Кабуле, бегстве США и миграционных потоках
сша афганистан клинцевич кимаковский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru