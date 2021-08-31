«Зона Афганистана». Клинцевич о ситуации в Кабуле, бегстве США и миграционных потоках

События, происходящие в Афганистане заняли все топовые места в рейтингах мировых СМИ. Спешный вывод американских войск из страны, фактическая передача американского вооружения «Талибану» (запрещенная в РФ организация).

Это паническое бегство или спланированная операция по дестабилизации целого региона? Вопрос, который беспокоит россиян, — как это скажется на нашей стране?

Ответить на насущные вопросы Игорь Кимаковский попросил лидера Российского союза ветеранов Афганистана, ветерана боевых действий, полковника запаса Франца Адамовича Клинцевича. Он рассказал, что на самом деле происходит в Афганистане, куда двинутся миграционные потоки и причем здесь Пакистан и Турция.