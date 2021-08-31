«Незабываемое путешествие»: в Турине тепло попрощались с Роналду

Манчестер, 31 августа. Пресс-служба итальянского клуба «Ювентус» опубликовала заявление по поводу ухода форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

В пресс-службе напомнили, что болельщики «Ювентуса» приветствовали Роналду как короля, с нетерпением ожидая увидеть его на поле.

«Он стал первым игроком в истории «Ювентуса», который забил не менее 100 голов во всех соревнованиях за первые три сезона в команде. А с момента прихода Роналду в Серию А он забил 81 гол — это как минимум на десять голов больше, чем кто-либо другой за эти несколько сезоном», — говорится в заявлении.

В туринском клубе отметили, что вместе с Роналду было пережито огромное количество прекрасных моментов. Туринцы назвали незабываемым путешествием присутствие Роналду в стане старой синьоры в течение трех сезонов.

На прошлой неделе Роналду трогательно попрощался с болельщиками и «Ювентусом», за который выступал с 2018 года. По словам португальца, туринский клуб останется в его сердце навсегда.