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Мать и двухлетняя дочь попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в Чите

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:48
Происшествия
Мать и двухлетняя дочь попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в Чите
wikipedia.org  /  Walterwefer / GFDL 1.2+

Чита, 31 августа. Жительница столицы Забайкальского края и ее маленькая дочь получили травмы после взрыва самодельного самогонного аппарата, сообщил мэр города Александр Сапожников.

Градоначальник уточнил, что речь идет о 40-летней женщине и ее двухлетней дочери. Инцидент произошел утром во вторник, 31 августа.

«Пострадали женщина и двухлетняя девочка. Они находились на кухне, когда там произошел взрыв. Их увезли на скорой», — заявил Сапожников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава, состояние женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации краевой клинической больницы. Что касается ребенка, то его в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую клиническую больницу. Взрывная волна была такой силы, что обрушила сразу две межквартирные стены. В общей сложности повреждения получили три квартиры. Подробности и причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

Ранее телеканал "360" сообщал о намерении властей ставить на учет владельцев самогонных аппаратов.

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