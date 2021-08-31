Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 12:25
12:24
Экономика
Мэр Сочи сообщил о сокращении доли безработных в городе
12:24
Общество
Словакия полностью использовала поставленную в начале года партию вакцины «Спутник V»
12:22
Происшествия
ФАН узнал о состоянии выпавшей из окна пьяной невесты в Алтайском крае
12:21
Происшествия
Коллегия присяжных признала бизнесмена Быкова виновным в организации убийства
12:20
Спорт
Футболист Деян Ловрен рассказал об обучении русскому языку
12:19
Армия
Шойгу призвал привлечь офицеров к обучению кадров в военных вузах
12:18
Происшествия
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга в Москве попало на видео
12:17
Общество
Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
12:14
Происшествия
Из трех зданий Мосгорсуда эвакуировали 512 человек
12:13
Политика
Лавров: Украина призвала все страны не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму
Все новости

Последствия урагана в Новом Орлеане сняли на видео
Общество

Сильный ветер и проливной дождь срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и обрывал линию электропередач. Самый крупный город штата Луизиана — Новый Орлеан — с населением 380 тысяч человек оказался полностью обесточенным.

25 тысяч рабочих из 32 штатов готовы помочь восстановить электрооснащение. 4 линии будут проложены после оценки ущерба «Иды». А это может занять несколько недель.

«Ида» объявлена одной из сильнейших ураганов в истории США. В начале 2000 годов Новый Орлеан уже подвергался разрушительному воздействию стихий. На юго-восток США обрушился ураган «Катрина». Тогда жертвами стали две тысячи человек. Под водой оказалось 80 процентов Нового Орлеана

Вернуться назад

Все новости / Общество / Последствия урагана в Новом Орлеане сняли на видео
сша ураган ида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru