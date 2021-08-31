Последствия урагана в Новом Орлеане сняли на видео

Сильный ветер и проливной дождь срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и обрывал линию электропередач. Самый крупный город штата Луизиана — Новый Орлеан — с населением 380 тысяч человек оказался полностью обесточенным.

25 тысяч рабочих из 32 штатов готовы помочь восстановить электрооснащение. 4 линии будут проложены после оценки ущерба «Иды». А это может занять несколько недель.

«Ида» объявлена одной из сильнейших ураганов в истории США. В начале 2000 годов Новый Орлеан уже подвергался разрушительному воздействию стихий. На юго-восток США обрушился ураган «Катрина». Тогда жертвами стали две тысячи человек. Под водой оказалось 80 процентов Нового Орлеана