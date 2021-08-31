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Посол Белоруссии в РФ ожидает, что Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты интеграции

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:47
Политика
Посол Белоруссии в РФ ожидает, что Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты интеграции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи подпишут все дорожные карты интеграции.

Соответствующие действия ожидает белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Ранее стало известно, что президенты двух государств 9 сентября проведут встречу в столице Российской Федерации. БелТА сообщала, что дата встречи Путина и Лукашенко согласована. Помимо этого, уточняется, что стороны намерены обсудить подготовленные правительствами стран союзные программу и международную проблематику.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в плане подготовки к визиту Лукашенко по телефону состоялось обсуждение текущих вопросов.

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путин белоруссия лукашенко
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