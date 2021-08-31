Посол Белоруссии в РФ ожидает, что Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты интеграции

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи подпишут все дорожные карты интеграции.

Соответствующие действия ожидает белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Ранее стало известно, что президенты двух государств 9 сентября проведут встречу в столице Российской Федерации. БелТА сообщала, что дата встречи Путина и Лукашенко согласована. Помимо этого, уточняется, что стороны намерены обсудить подготовленные правительствами стран союзные программу и международную проблематику.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в плане подготовки к визиту Лукашенко по телефону состоялось обсуждение текущих вопросов.