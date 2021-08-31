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Отдыхающая в компании юных блогеров Успенская отдала дочь на лечение
Шоу-бизнес
Отдыхающая в компании юных блогеров Успенская отдала дочь на лечение
instagram.com  /  @uspenskayalubov_official

Москва, 31 августа. Известная исполнительница Любовь Успенская определила свою единственную дочь Татьяну Плаксину в клинику. Об этом рассказали в окружении королевы русского шансона.

Артистка старается быть заботливой матерью и всеми силами помогать дочери, однако это не всегда получается. После пронзительного крика Плаксиной о помощи представители СМИ узнали, что у художницы вновь ухудшилось состояние.

«На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи. Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами», — сообщает источник издания StarHit.

Согласно правилам медицинского учреждения, у всех пациентов забираются средства связи и выдают их лишь на пару часов, и то не каждый день. По словам собеседника издания, сама Успенская постоянно на связи с медиками и держит ситуацию под контролем.

Однако со стороны все выглядит иначе. Несмотря на тяжелое состояние ребенка и очередные скандалы с дочерью, королева русского шансона активно проводит время в компании юных блогеров. Она приняла в гостях TikTok-дом HOUSE88. Вместе с начинающими звездами интернета Успенская снимала ролики и выглядела весьма счастливой в кадре.

О тяжелом состоянии Плаксиной стало известно ранее. Дочь Успенской опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором попросила у подписчиков помощи, поскольку ее удерживают.

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лечение успенская плаксина
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