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Россия проведет международные военные учения в Каспийском море

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:42
Армия
Россия проведет международные военные учения в Каспийском море
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 31 августа. Россия проведет совместные международные военные учения в акватории Каспийского моря. В них примут участие почти все страны региона.

Сообщается, что военно-морские маневры стартуют в начале сентября. Помимо РФ в них примут участие Иран, Азербайджан и Казахстан. Отмечается, что в учениях не станет участвовать нейтральная Туркмения.

По словам заместителя командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Екимова, совместные маневры флотов четырех стран пройдут сразу после завершения конкурса «Кубок моря», проводимого в рамках Международных армейских игр. Целью учений является отработка совместных действий на Каспии.

Ранее сообщалось, что церемония закрытия конкурса «Верный друг» на АрМИ-2021 состоялась в Алжире. Отмечается, что мероприятие прошло при участии заместителя министра обороны России Александра Фомина.

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Все новости / Армия / Россия проведет международные военные учения в Каспийском море
россия учения каспийское море арми-2021
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