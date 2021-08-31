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Партнер Роскачества проверил детские игрушки на крупнейших мировых маркетплейсах
Общество
Партнер Роскачества проверил детские игрушки на крупнейших мировых маркетплейсах
Федеральное агентство новостей  /  Анна Анина

Москва, 31 августа. Британская некоммерческая потребительская организация Which, которая является партнером Роскачества, провела проверку детских игрушек, продающихся на мировых маркетплейсах.

В ходе проверки специалисты закупили десятки игрушек на крупнейших зарубежных маркетплейсах, таких как Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. Ими были проведены тесты на безопасность, которые не прошли 12 товаров, а всего было выявлено 50 нарушений, передает ТАСС.

Эксперты сообщают о ломких деталях, которыми можно пораниться, длинных шнурах и проводах, а также мелких деталях, магнитах или батарейках. Родителям напомнили, что ребенок может случайно проглотить мелкие части, тем самым травмировав внутренние органы. А содержимое батареек может привести к химическому ожогу.

Ранее сотрудники Роскачества обнаружили кишечную палочку в популярной у россиян ряженке. Остальные образцы представляют собой качественный кисломолочный продукт.

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дети проверка опасность игрушки
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