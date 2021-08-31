Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 10:58
10:56
Происшествия
Подозреваемых в краже 610 млн рублей задержали в Петербурге
10:55
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун рассказала поклонникам о семейной трагедии
10:55
Общество
Половина российских родителей привилась от коронавируса
10:53
Экономика
Минпромторг РФ оценил возможность введения экспортных пошлин на металлы
10:52
Политика
В Китае рассказали о неожиданной реакции следствия по делу МН17 на новые данные о крушении
10:51
Общество
День людей африканского происхождения впервые в истории отмечается 31 августа
10:51
Общество
Меган Фокс и 50 Cent присоединились к касту четвертой части боевика «Неудержимые»
10:50
Экономика
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей для военных
10:47
Спорт
«Незабываемое путешествие»: в Турине тепло попрощались с Роналду
10:47
Происшествия
Мать и двухлетняя дочь попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в Чите
Все новости

ЖК-телевизоры будут дешеветь на фоне разрыва в прибыльности между производителями

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:35
Экономика
ЖК-телевизоры будут дешеветь на фоне разрыва в прибыльности между производителями
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Лондон, 31 августа. Британская исследовательская компания Omdia прогнозирует снижение цен в сегменте телевизоров.

Производители телевизоров из Южной Кореи вступили в фазу активного противостояния компаниям из Китая. Прибыльность между организациями стала значительно различима, из-за чего эксперты считают, что в ближайшем будущем цены на данную продукцию начнут снижаться. Об этом пишет «ФедералПресс».

При этом стоимость компонентов к телевизорам и сами аппараты дорожают на временном промежутке, превышающем один год. Мировой дефицит ЖК-панелей и полупроводников серьезно влияет на отрасль. Тем не менее, в Omdia уверены, что во втором полугодии придет другой тренд.

Согласно оценкам исследователей из Великобритании, стоимость телевизоров будет уменьшаться с III квартала текущего года. Ожидается, что падение цен продлится до 2022 года.

Необычный телевизор недавно появился во Владивостоке. Известно, что у него есть всего один «канал». При этом «транслирование» передач по нему ведется в прямом эфире.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ЖК-телевизоры будут дешеветь на фоне разрыва в прибыльности между производителями
телевизоры падение цен Omdia
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru