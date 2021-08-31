ЖК-телевизоры будут дешеветь на фоне разрыва в прибыльности между производителями

Лондон, 31 августа. Британская исследовательская компания Omdia прогнозирует снижение цен в сегменте телевизоров.

Производители телевизоров из Южной Кореи вступили в фазу активного противостояния компаниям из Китая. Прибыльность между организациями стала значительно различима, из-за чего эксперты считают, что в ближайшем будущем цены на данную продукцию начнут снижаться. Об этом пишет «ФедералПресс».

При этом стоимость компонентов к телевизорам и сами аппараты дорожают на временном промежутке, превышающем один год. Мировой дефицит ЖК-панелей и полупроводников серьезно влияет на отрасль. Тем не менее, в Omdia уверены, что во втором полугодии придет другой тренд.

Согласно оценкам исследователей из Великобритании, стоимость телевизоров будет уменьшаться с III квартала текущего года. Ожидается, что падение цен продлится до 2022 года.

Необычный телевизор недавно появился во Владивостоке. Известно, что у него есть всего один «канал». При этом «транслирование» передач по нему ведется в прямом эфире.