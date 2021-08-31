Мурашко анонсировал создание единого ресурса с данными о прививках россиян

Москва, 31 августа. Данные о прививках россиян в будущем могут храниться в пределах единого ресурса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сведения о вакцинации граждан в дальнейшем можно будет систематизировать в рамках одного ресурса. Минздрав уже отработал ряд механизмов, в том числе касательно кабинета государственных услуг, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

По словам министра, опыт работы показывает хороший отклик населения и удобство, например, при записи на прием к врачу или получении QR-кодов после вакцинации. В перспективе информация о всех прививках может собираться в одном ресурсе.

В Петербурге тем временем стартовала сезонная вакцинация от гриппа. Пройти процедуру можно не только в поликлиниках, но и у станций метрополитена.