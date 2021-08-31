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Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
Общество
Эфир: Как проходили съемки фильма «Небо», рассказывает режиссер Игорь Копылов
Кадры из фильма «Небо»  / 

Во вторник, 31 августа, с 12:10 в студии Медиагруппы «Патриот» режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов рассказывает о съемках картины, премьера которой в российских кинотеатрах пройдет 7 октября.

Фильм «Небо» основан на реальных событиях, произошедших в 2015 году на севере Сирии. В его основу легла история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина. Ранее об этом фильме очень тепло отозвался министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, подчеркнув, что события, на которых основан фильм, реальны.

Напомним, Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Актер, сценарист и режиссер Игорь Копылов делится впечатлениями от съемок фильма. Он также рассказывает о своем отношении к истории нашей страны, войне и современной российской армии.

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медиагруппа патриот фильм небо игорь копылов
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