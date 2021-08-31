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Спасатели ликвидировали крупный пожар в кафе на набережной Дагомыса

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:37
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в кафе на набережной Дагомыса
pixabay.com  /  LUM3N

Сочи, 31 августа. Появилась дополнительная информация по тушению пожара в кафе на набережной поселка Дагомыс в Сочи. В 08: 19 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Полное тушение огня зафиксировали в 08:48. В результате ЧП пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Городскую территорию, на которой случился пожар, оперативно приведут в порядок. Сейчас было принято решение огородить место на время проведения восстановительных работ. Их будут проводить собственники объекта.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС России в 6:43. Прибыв на место пожара, специалисты выяснили, что горит кафе на улице Балтийская. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Всего было привлечено 13 человек личного состава и пять единиц техники.

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пожар кафе дагомыс
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